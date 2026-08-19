"Я ваш брат": Річард Гір звернувся до українців і прочитав вірш Іздрика

Американський актор записав відеозвернення з Нью-Йорка до Дня Незалежності України
Для відео використали переклад Романа Івашківа та Еріне Моуре.
Зйомку влаштувала громадська організація Ukraine WOW. Про це повідомляє Wave RBC.UA.
Ukraine WOW, яка залучає відомих людей з усього світу до підтримки України, організувала в Нью-Йорку зйомку за участю Річарда Гіра. Американський актор, лауреат "Золотого глобуса" та зірка фільмів "Красуня" і "Хатіко: Вірний друг", записав відео для українців до Дня Незалежності.
Гір прочитав вірш Юрія Іздрика "Інший". Для відео використали переклад Романа Івашківа та Еріне Моуре.
"Я звертаюся до вас із Нью-Йорка та передаю свої найкращі побажання. Сьогодні хочу прочитати вірш українського поета Юрія Іздрика. Усім людям України, кожному з вас, я передаю найтепліші вітання та висловлюю свою повну й непохитну підтримку. Вітаю з Днем Незалежності України! Я залишаюся поруч із вами. Я ваш брат", - сказав Річард Гір.
У Ukraine WOW розповіли, що вдячні актору за участь у проєкті та окремо відзначили, наскільки добре він вимовляє українською останній рядок вірша.
"На п’ятому році великої війни кожен голос, який нагадує про Україну, має величезне значення", - зазначили співзасновниці організації Ярослава Гресь та Юлія Соловей.
За їхніми словами, підготовка до зйомки тривала досить довго. Команда Ukraine WOW співпрацювала з представниками актора, однак до останнього не мала остаточного підтвердження, що проєкт відбудеться.
Ситуація прояснилася після інтерв’ю Річарда Гіра латвійському телебаченню в червні. Тоді актор розповів, що працює над читанням вірша українського поета. Згодом інформацію поширили українські медіа - так команда зрозуміла, що проєкт підтверджений.
Зйомки провели в Українському домі в Нью-Йорку, який, за словами представниць Ukraine WOW, став найкращою локацією для проєкту.