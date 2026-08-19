"Ми вже обрали кілька дат": Раміна Есхакзай готується до весілля з військовим

Українська інтерв’юерка Раміна Есхакзай готується до нового етапу особистого життя - вона стала нареченою. Її обранець, який служить у війську, зробив їй пропозицію під час спільної відпустки біля океану.

Коли буде весілля та що злякало зіркову наречену на початку стосунків, детальніше на Wave RBC.UA.

Що відомо про нареченого

Радісну новину знаменитість розсекретила в інтерв’ю Viva. Ім’я свого коханого Раміна досі не розкриває. Від пропозиції минув лише приблизно місяць, хоча через стрімкий ритм життя їй здається, що ця подія сталася набагато раніше.

Раміна Есхакзай (фото: viva.ua)

Вона зізнається, що тепер сприймає свій новий статус спокійніше, але дуже радіє тому, що стосунки з коханим перейшли на наступний рівень.

Інтерв’юерка також розповіла, що певні підозри щодо освідчення в неї були. Напередодні пари святкувала річницю, тому Раміна навіть припускала, що саме цього дня може отримати каблучку. Проте її коханий обрав інший момент.

Раміна Есхакзай (фото: viva.ua)

Особливим сюрпризом стало й те, що обручку чоловік вибирав самостійно, орієнтуючись на власний смак.

Коли весілля

Раміна поки не називає точну дату майбутнього весілля, однак зізналася, що разом із коханим уже розглядає кілька варіантів.

"Ми обрали декілька ймовірних дат, але про це згодом", - розповіла вона.

Схоже, пара вже активно обмірковує організацію свята, хоча остаточне рішення щодо дня весілля поки залишається за кадром. Вона не поспішає розкривати всі деталі особистого життя та обіцяє поділитися ними пізніше.

Раміна Есхакзай (фото: viva.ua)

Що злякало Раміну на початку стосунків

На початку нових стосунків Есхакзай мала певні побоювання. За словами інтерв’юерки, їй непросто довіряти людям і відкриватися емоційно, а додатковим викликом стали стосунки на відстані.

Також зізналася, що спочатку не була впевнена, чи зможе побудувати гармонійні стосунки з військовим. Через різний спосіб життя у них можуть відрізнятися інтереси, цінності та погляди.

"У голові сидів цей "кінематографічний" образ військового - неодмінно суворого, безкомпромісного та аскетичного як на службі, так і в повсякденному житті. Але військові дуже різні, й кожна історія кохання - особлива, й усі ці побоювання виявилися марними", - розповіла вона.

Коли між ними виникла взаємна симпатія, журналістка вирішила не будувати далекосяжних планів і просто дати стосункам шанс. Вона сприймала ситуацію без завищених очікувань: якщо все складеться - чудово, якщо ні - кожен піде своїм шляхом.

Однак стосунки виявилися значно серйознішими, ніж вона очікувала. Нині пара разом уже майже три роки, а нещодавно коханий Раміни зробив їй пропозицію.