Истории тех, кто едет под обстрелы ради животных: фильм "Спасай" покажут в Украине

Документальный фильм "Спасай" (RESCUE) о людях, рискуя собственной жизнью эвакуирующих животных с прифронтовых территорий Украины, готовится к национальной премьере. После международного показа на Raindance Film Festival в Лондоне фильм представят украинской аудитории в рамках Одесского международного кинофестиваля.

Wave RBC.UA подробнее рассказывает, где проходили съемки и почему фильм так уникален.

Что известно о фильме

Фильм создали американская независимая продакшн-компания We Are All Animals и украинская организация "Каждое Животное". Лента рассказывает о спасателях, которые с начала полномасштабного вторжения возвращаются в опасные районы, чтобы унести животных, оставленных в зонах активных боевых действий.

За четыре года великой войны героям фильма удалось спасти более 30 тысяч животных - от домашних собак и кошек до домашних и фермерских животных. Камера сопровождает волонтеров в прифронтовых регионах, где каждая эвакуация может стать опасной для жизни.

Кадри из фильма "Спасай" (фото: instagram.com/rescue.film)

Истории людей, которые едут навстречу опасности

Съемки проходили в разных прифронтовых районах Украины - в частности, от Константиновки до Покровска, а также в Харьковской и Запорожье.

Героями стали люди из разных стран и с совершенно разным прошлым. Среди них - бывший украинский военный, который после службы начал спасать животных, волонтер из Швейцарии, которая покинула безопасную жизнь ради помощи, болгарка, переехавшая в Украину после начала полномасштабного вторжения, и итальянец, основавший убежище в Киевской области.

Одна из центральных историй ленты - спасение козленка Аленки. Животное эвакуировали из разбомбленного села, и впоследствии оно стало одним из символов фильма.

Фильм о сострадании и ответственности

Продюсер ленты и руководитель ОО "Каждое Животное" Тамара Хьюман отмечает, что история животных во время войны часто остается без внимания.

По ее словам, "Спасай" - это не только фильм об эвакуации. Это история об ответственности, моральный выбор и сочувствии в ситуациях, когда помощь другому живому существу может потребовать чрезвычайной смелости.

Режиссером картины стал италоамериканский документалист Алессио Скьяцца, который в своем творчестве исследует связь между людьми и животными. Его предварительная документальная работа Cuori Liberi (2024) была посвящена борьбе за права животных в одном из итальянских приютов.

К продюсерской команде также присоединились британский режиссер и актриса Сэйди Фрост, а также соучредитель украинской компании Petcube Андрей Клен.

"СПАС" показывает войну с необычной перспективы - из-за истории животных и людей, которые отказываются покидать их на произвол судьбы. Украинская премьера фильма состоится в рамках Одесского международного кинофестиваля.