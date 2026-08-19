На войне погиб украинский музыкант Виталий Капранов

Весной этого года он добровольцем ушел на фронт - защищал Украину в Донецкой области в составе 20-й бригады оперативного назначения "Любарт" 1-го корпуса НГУ "Азов".

На российско-украинской войне погиб 28-летний украинский музыкант, барабанщик группы "Квіткіс" Виталий Капранов.

О трагической новости киевский коллектив сообщил в Instagram 18 августа.

"Виталик погиб... Трудно это писать. И невозможно осознать. Очень болезненная и неописуемая потеря для всех нас. Кто знает Виталика - подтвердит, что это самый светлый, самый положительный, самый искренний человек, полный креативности, интересных идей и жажды ко всему что можно", - говорится в письме.

Участники группы отмечают, что "никогда не смогут сказать о Виталии в прошлом".

"Пожалуйста, помните его. И любите его. Он всех вас любил. И помолитесь за него своим богам. Виталий, ты навсегда с нами. До встречи, друг. Брат… А пока – отдохни от этого всего…" – добавили в цветкис.

О гибели Виталия сообщил также и его брат – музыкант Левко Капранов.

"Погиб мой старший брат Виталик. Я пишу это с огромной болью в сердце и с пустотой внутри. Он был лучше всех нас. Он всегда был для меня примером и самым близким человеком. Нет слов, чтобы передать насколько нам всем его не хватать. Спасибо тебе за все. Я тебя люблю и всегда любить", - написал Левко в Instagram.

Также на гибель музыканта отреагировала известная волонтерка Виточка Зварыч.

"Грустно за людей, которые не знали Веталя. Эта буря позитива, энергии, неожиданности и шуток не оставляла равнодушной никого. Эта буря так много сделала! И сколько бы всего еще могла сделать, но, к сожалению, не суждено. Лучший наш барабанщик. Такого больше не было и никогда не будет. Помните о нем, рассказывайте о нем, вспоминайте истории о нем не только в разговорах на на кухне, он заслуживает продолжать жить в памяти людей”, – написала она в Instagram.

"Мы с Виталиком за несколько недель до его гибели договаривались открыть сбор на нужды его подразделения. И как только официально стартовали его – я узнала, что ты без вести пропал. А уже за день этот статус изменился. Мы так надеялись, что ты выжил. Никогда не думала, что какое-то из моего собрания станет посмертным", – добавила Вита.

Добавим, что Виталий — сын известного украинского писателя, издателя и общественного деятеля Дмитрия Капранова, который умер в 2024 году в возрасте 56 лет из-за проблем с сердцем.

Он был сооснователем и бессменным участником киевской рок-группы «квіткіс» с 2020 года. Также играл в других группах в качестве барабанщика, писал электронную музыку и выступал как диджей.

С начала полномасштабного вторжения Виталий активно занимался волонтёрством вместе с "Солом'янскими котиками". Весной этого года он добровольно отправился на фронт - защищал Украину на Донетчине в составе 20-й бригады оперативного назначения "Любарт" 1-го корпуса НГУ "Азов". 30 июня ему исполнилось 28 лет. Обстоятельства гибели Капранова пока не разглашаются.