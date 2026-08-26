Підняти прапор Незалежності й зайти в кабінет Президента: чому потрібно відвідати виставку "Той день"

Інтерактивна виставка створена командою Ukraine WOW та присвячена 35-річчя відновлення незалежності
У Києві свої двері відчинила інтерактивна виставка "Той день". Підняти прапор над куполом Верховної Ради, побувати у сесійній залі парламенту та кабінеті Президента, побачити зоряне небо 24 серпня 1991 року, записати випуск новин у теле- та радіостудії – усе це можна втілити в реальність на виставці.
Wave RBC.UA побувало на презентації виставки та розповідає більше про її цікавинки.
Експозиція складається з трьох блоків. У залі "Вибір" відвідувачі можуть дізнатися про події, які розгорталися 1991 року: від серпневого голосування за незалежність України у парламенті до грудневого голосування на всеукраїнському референдумі.
Зала "Вибір" на виставці "Той день" (фото: Wave RBC.UA)
У другій залі "Що нас визначає" можна поміркувати про те, які риси об'єднують українців – сьогодні й століття тому.
Третя зала "Мрія" присвячена майбутньому. Тут команда "The Ukrainians" підготувала есеї про майбутнє України: своїми роздумами поділилися Кирило Буданов, Михайло Драпатий, Світлана Ройз, Павло Казарін, Володимир Єрмоленко, Євген Глібовицький, Олександра Матвійчук, Сергій Жадан, Мирослав Маринович.
Зала "Мрія" на виставці "Той день" (фото: Wave RBC.UA)
Загалом виставку створювала команда із 300 людей.
Символічно, що усі ці зали об'єднує синьо-жовта стрічка на стінах із важливими датами в нашій історії. Такий елемент ніби "зшиває" минуле з теперішнім і майбутнім.
"Складно уявити, що одного дня ми зможемо привезти всі експонати, які запланували. Не купувати спеціальні сховища, не накатувати величезні банери про укриття та вимкнути нарешті оповіщення про тривогу. Але той день, він обов'язково настане. І заради нього ми всі мусимо продовжувати", - промовила на відкритті виставки Ярослава Гресь, керівниця проєкту.
На виставці вперше в історії незалежної України показали офіційні символи влади Президента України, які використовуються під час інавгурації: прапор (штандарт), знак (колар), булаву та гербову печатку.
Серед експонатів також можна побачити
Крім того, багато експонатів організатори представили у вигляді точних копій.
Експонати на інтерактивній виставці "Той день" (фото: ГО Ukraine WOW)
Значну частину виставки становлять інтерактивні інсталяції. Відвідувачі зможуть:
Організатори пропонують помріяти й про найзаповітніше – що ви зробите саме того дня, коли настане наша перемога.
Купол Верховної Ради та підняття прапору (фото: ГО Ukraine WOW)
Гуляючи виставкою, ви не лише відпочиваєте та контактуєте з інсталяціями. Ви справді поповнюєте свої знання про здобуття Україною незалежності. Це відбувається в легкій ігровій формі і саме тому затягує на довго.
До слова з виставки можна піти з невеликими сувенірами. Наприкінці організатори пропонують взяти камінчик із тим, чого вам зараз не вистачає: сміливість, любов, підтримка, віра, сила, радість, вдячність.
Також можна взяти листочки зі звертанням до того, кого кохаєш, або до тієї, яку кохаєш. "Соколе мій" чи "серденько моє": що вибираєте ви?
Можна сміливо заявляти, що виставка "Той день" – це одна суцільна фотозона, адже інсталяцій багато. Яскраві світлини можна зробити й на куполі Верховної Ради, і у вагоні з караоке, і на подушках-інгредієнтах для борщу.
Але фаворитом усіх відвідувачів певно стане вишневий сад із віршів Тараса Шевченка. Дерева та цвіт підсвічують приємним рожевим світлом, тож атмосфера справді як у саду теплого літнього вечора.
На всіх локаціях виставки можна зробити неймовірні світлини на згадку про той день (фото: ГО Ukraine WOW)
Квитки продаються лише онлайн через Concert.ua. Їх кількість регулюється з урахуванням безпекової ситуації.
Графік роботи:
Останній вхід на виставку можливий за годину до її зачинення. Під час повітряної тривоги виставка зачиняється, а відвідувачі мають негайно пройти в укриття, розташоване біля ангара.
Вартість квитків:
Безоплатні квитки передбачені для:
Для пільгових груп відвідувачів безплатний вхід можливий за умови пред'явлення відповідного посвідчення.