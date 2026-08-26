Поднять флаг Независимости и зайти в кабинет Президента: почему нужно посетить выставку "Той день"

Интерактивная выставка создана командой Ukraine WOW и посвящена 35-летию восстановления независимости
В Киеве свои двери открыла интерактивная выставка "Той день". Поднять флаг над куполом Верховной Рады, побывать в сессионном зале парламента и кабинете Президента, увидеть звездное небо 24 августа 1991, записать выпуск новостей в теле- и радиостудии – все это можно воплотить в реальность на выставке.
Wave RBC.UA побывало на презентации выставки и рассказывает больше о ее инсталяциях.
Экспозиция состоит из трех блоков. В зале "Вибір" посетители могут узнать события, которые разворачивались в 1991 году: от августовского голосования за независимость Украины в парламенте до декабрьского голосования на всеукраинском референдуме.
Зал "Вибір" на выставке "Той день" (фото: Wave RBC.UA)
Во втором зале "Що нас визначає" можно поразмыслить о том, какие черты объединяют украинцев – сегодня и столетие назад.
Третий зал "Мрія" посвящен будущему. Здесь команда "The Ukrainians" подготовила эссе о будущем Украины: своими размышлениями поделились Кирилл Буданов, Михаил Драпатый, Светлана Ройз, Павел Казарин, Владимир Ермоленко, Евгений Глебовицкий, Александр Матвийчук, Сергей Жадан, Мирослав Маринович.
Зал "Мрія" на выставке "Той день" (фото: Wave RBC.UA)
В общей сложности выставку создавала команда из 300 человек.
Символично, что эти залы объединяет сине-желтая лента на стенах с важными датами в нашей истории. Такой элемент вроде бы "сшивает" прошлое с настоящим и будущим.
"Сложно представить, что однажды мы сможем привезти все запланированные экспонаты. Не покупать специальные хранилища, не накатывать огромные баннеры о укрытиях и выключить наконец оповещение о тревоге. Но в тот день, он обязательно наступит. И ради него мы все должны продолжать", - сказала на открытии выставки Ярослава Гресь, руководительница проекта.
На выставке впервые в истории независимой Украины показали официальные символы власти Президента Украины, которые используются при инаугурации: флаг (штандарт), знак (колар), булаву и гербовую печать.
Среди экспонатов также можно увидеть
Кроме того, многие экспонаты организаторы представили в виде точных копий.
Экспонаты на интерактивной выставке "Той день" (фото: ГО Ukraine WOW)
Значительную часть выставки составляют интерактивные установки. Посетители смогут:
Организаторы предлагают помечтать и о самом заветном – что вы сделаете именно в тот день, когда наступит наша победа.
Купол Верховной Рады и поднятие флага (фото: ГО Ukraine WOW)
Гуляя по выставке, вы не только отдыхаете и контактируете с инсталляциями. Вы действительно пополняете свои знания об обретении Украиной независимости. Это происходит в легкой игровой форме и именно поэтому затягивает на долго.
К слову, с выставки можно пойти с небольшими сувенирами. В заключение организаторы предлагают взять камешек с тем, чего вам сейчас не хватает: смелость, любовь, поддержка, вера, сила, радость, благодарность.
Также можно взять листики с обращением к тому, кого любишь, или к той, которую любишь. "Соколе мій" или "серденько моє": что выбираете вы?
Можно смело заявлять, что выставка "Той день" – это одна сплошная фотозона, ведь инсталляций много. Яркие фотографии можно сделать и на куполе Верховной Рады, и в вагоне из караоке, и на подушках-ингредиентах для борща.
Но фаворитом всех посетителей станет вишневый сад из стихов Тараса Шевченко. Деревья и цветение подсвечивают приятным розовым светом, поэтому атмосфера действительно как в саду теплым летним вечером.
На всех локациях выставки можно сделать невероятные фотографии в память о том дне (фото: ГО Ukraine WOW)
Билеты продаются только онлайн через Concert.ua. Их количество регулируется с учетом ситуации безопасности.
График работы:
Последний вход на выставку возможен за час до ее закрытия. Во время воздушной тревоги выставка закрывается, а посетители должны немедленно пройти в укрытие, расположенное у ангара.
Стоимость билетов:
Бесплатные билеты предусмотрены для:
Для льготных групп посетителей бесплатный вход возможен при предъявлении соответствующего удостоверения.