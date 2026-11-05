"Перший використав і ніхто не помітив". Режисер Комаровський пояснив, як ШІ змінює кіно

Режисер та продюсер Олексій Комаровський, серед робіт якого фільми "Коли ти вийдеш заміж" та "Хрещатик 48/2", поділився, як використовує штучний інтелект у роботі. Він пояснив, чому ця технологія стала невіддільною частиною кіновиробництва та як вплине на акторство.

Як Олексій Комаровський використовував ШІ у кіно

Режисер зізнався, що ставиться до розвитку штучного інтелекту як до неминучого процесу, який уже неможливо зупинити. За його словами, він одним із перших в українському кіно почав експериментувати з цією технологією.

"Я перший, хто використав штучний інтелект в українському фільмі, і ніхто навіть цього не помітив. Всі подумали: "Боже, які класні зйомки". Другий раз були в мене там помарки, пробіли, але я ризикував і пробував. В мене були удачі, були неудачі", - поділився Комаровський.

Водночас він наголосив, що використання ШІ в сучасному кінематографі не обмежується генерацією зображень за допомогою однієї кнопки. Технологію інтегрують у складні процеси постпродакшну, де над окремими ефектами працюють фахівці.

"Це не значить, що ви в телефоні натиснули кнопку і вам щось показує. Це працює над одним ефектом ще чотири людини, які вміють працювати з певними програмами, які вже інтегрувалися в постпродакшн фільмів", - пояснив режисер.

Він додав, що сьогодні людська робота, комп'ютерні технології та штучний інтелект настільки тісно переплелися, що повністю відмовитися від останнього вже не вийде.

"Все настільки вже злилося, що ви не можете його викорінити абсолютно. Не можете. І воно буде прогресувати. Netflix знімає повністю серіал на штучному інтелекті. І це роблять зараз багато компаній, яких ви навіть не знаєте, і ви про це дізнаєтесь", - зазначив він.

Олексій Комаровський (фото: РБК-Україна)

Як ШІ може змінити акторську гру

Комаровський припускає, що в майбутньому глядачів можуть окремо інформувати про використання штучного інтелекту у фільмах. Наприклад, позначати, чи створені персонажі за допомогою цієї технології, чи зіграні справжніми акторами.

"Людина може вибирати, що їй дивитися. Це перше. Думаю, пройде час, там 10 років і люди, глядачі почнуть цінувати саме живу акторську гру або будуть ті, яким все рівно і вони йдуть на якісь дуже глядацькі історії і їм все одно, що там не живий актор, а відтворення, можливо, певного типу актору", - зазначив він.

Режисер також навів приклад, коли відомий актор може за гроші дозволити використовувати своє обличчя для створення цифрового персонажа. Він припускає, що подібні практики вже використовують у Голлівуді.

"Наприклад, відомий актор дав право за гроші використати його обличчя, омолодити на 20 років і щоб він скакав по скалах чи літав в небесах. Може таке бути? Я впевнений, що це вже робиться. Я думаю, в Голлівуді вже є певні юридично-практичні норми, де це вже інтегрується і використовується", - пояснив він.

В розмові з Wave RBC.UA режисер також розповів про онкологію, де в Україні беруть гроші на кіно та який урок виніс за останні роки.