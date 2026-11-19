Сербська художниця Марина Абрамович представить у Римі незвичайний мистецький проєкт Confession, який пропонує відвідувачам розповісти про свої страхи, провину та особисті спогади. Інсталяцію облаштують біля давньоримської пам’ятки - Арки Януса, а долучитися до неї зможе кожен охочий.

Як виглядає інсталяція та що про неї відомо, розповідає Wave RBC.UA.

Що відомо про інсталяцію Марини Абрамович

У центрі інсталяції - бронзова скульптура осла в натуральну величину, вкрита золотом, яку Абрамович створила спільно з майстернею Factum Arte. Перед нею встановлять порожній стілець.

Відвідувачам запропонують сісти навпроти скульптури та подумки або пошепки розповісти їй про свої таємниці, страхи, почуття провини чи болісні спогади. Їх ніхто не перебиватиме й не засуджуватиме.

Освітлення для інсталяції розробив оператор Вітторіо Стораро, який отримав премію "Оскар".

Проєкт відкриється 19 листопада та триватиме до 19 травня 2027 року. Вхід буде безкоштовним.

Історія проєкту

Інсталяція переосмислює перфоманс Абрамович 2010 року. Тоді вона протягом чотирьох годин і 50 хвилин стояла на колінах перед живим ослом і розповідала йому про біль, пережитий у дитинстві. Зрештою тварина відійшла від неї.

Крім того, гості зможуть переглянути короткометражний фільм The Road to Confession, 2026 режисера Набіла Елдеркіна. Стрічка демонструє подорож художниці Римом разом з ослом на ім'я Пальто до місця проведення інсталяції.

Вибір Арки Януса невипадковий. Колись ця місцевість була ринком худоби, а після реставрації її знову відкрили для громадськості. Таким чином, мистецький проєкт поєднує давню історію міста із сучасним культурним простором.