Макс Барських анонсував додатковий концерт у Києві в межах фестивального туру "Сьогодні має сенс", який він створив разом із Аланом Бадоєвим. Шоу відбудеться 10 грудня у форматі великої прощальної вечірки.

Чому Макс Барських оголосив додатковий концерт

Раніше заплановані виступи артиста 8 та 9 грудня в Палаці "Україна" стали солдаутами менш ніж за 48 годин після початку продажу квитків.

Через швидкий попит команда не встигла запросити на ці концерти друзів і партнерів проєкту. Тому вирішили організувати ще одну зустріч із глядачами - цього разу у форматі afterparty.

Під час вечора Барських та Бадоєв особисто подякують усім, хто був поруч із ними протягом 18 років. Нагадаємо, на початку листопада артист та режисер оголосили про завершення співпраці.

"Макс Барських - це, звісно, не одна людина. Це велика команда людей, які протягом багатьох років працюють разом, створюючи все те, що глядач бачить і чує. І цього вечора нам хочеться зібрати всіх, хто був частиною цієї історії, розділити з ними цю особливу мить, відчути тепло одне одного і просто сказати: "Дякую", - поділився Бадоєв.

Чим вразить Afterparty Show

Додатковий концерт заплановано на 10 грудня у Stereo Plaza. Це буде повноцінний виступ із живими музикантами, окремою програмою та звучанням.

На відміну від спеціальних концертних версій для фестивального туру, цього вечора хіти Макса і нові композиції з альбому "Не кажи нікому" прозвучать в оригінальних аранжуваннях.

Макс Барських анонсував ще один концерт у Києві (фото: instagram.com/max_barskih)

Що відомо про тур "Сьогодні має сенс"

Проєкт Барських та Бадоєва об'єднав музичні виступи й фестивальний простір, який подорожував разом з артистом різними містами України.

За час туру концерти зібрали понад 110 тисяч глядачів. Організатори називають його наймасштабнішою концертною подією року в Україні.

Головна ідея проєкту - створити для людей простір, де вони можуть побути разом, відволіктися від новин, поспілкуватися та відчути радість від музики.

Також ініціатива має благодійну складову: частину коштів із кожного квитка спрямовують на підтримку організації, яка надає психологічну допомогу дітям, що пережили травматичний досвід.