У Києві покажуть роботи авангардиста Петрицького, які не виставляли понад 50 років

У Києві покажуть твори художника-авангардиста Анатоля Петрицького, частину яких не експонували понад пів століття.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на анонс Музею театрального, музичного та кіномистецтва України.

Що покажуть на виставці

До експозиції увійдуть оригінальні ескізи костюмів і декорацій. Окрему увагу приділять авангардним костюмам, які Петрицький створював для театральних постановок 1920-х років.

"Костюми дають змогу побачити не лише задум художника на папері, а й реальні сценічні об’єкти, що демонструють масштаб його експериментів із формою, пластикою та театральним простором", - пояснюють у музеї.

Також відвідувачам представлять рідкісні кадри, виявлені на скляних негативах.

Вони допоможуть побачити сценографічні рішення митця у театральному контексті.

Коли відкриття виставки Анатоля Петрицького у Києві (афіша надана пресслужбою проєкту)

Чому варто придивитися до Петрицького

Організатори називають Петрицького одним із найвпливовіших українських сценографів ХХ століття.

На виставці пропонують простежити, як його експерименти з костюмом, декораціями та сценічним простором впливали на українську візуальну культуру.

"І саме у сценографії втілено головний внесок Петрицького у формування українського візуального стилю", - зазначають у музеї.

До слова, "Анатоль Петрицький: Перевідкриття" працюватиме з 19 вересня до 25 жовтня 2026 року в Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України в Києві.

У межах проєкту також заплановані кураторські екскурсії, лекції, зустрічі та спеціальні події про творчість Петрицького й українську сценографію.