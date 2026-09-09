В Киеве покажут работы авангардиста Петрицкого, которые не выставлялись более 50 лет
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Культура

В Киеве покажут работы авангардиста Петрицкого, которые не выставлялись более 50 лет

В экспозиции соберут оригинальные эскизы, авангардные театральные костюмы и редкие архивные кадры

Автор: Иванна Пашкевич
Фото: Когда открытие выставки Анатолия Петрицкого в Киеве (афиша предоставлена пресс-службой проекта)
Дата: 09 сентября 2026

В Киеве покажут произведения художника-авангардиста Анатолия Петрицкого, часть которых не экспонировали более полувека.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на анонс Музея театрального, музыкального и киноискусства Украины.

Что покажут на выставке

В экспозицию войдут оригинальные эскизы костюмов и декораций. Отдельное внимание будет уделено авангардным костюмам, которые Петрицкий создавал для театральных постановок 1920-х годов.

"Костюмы позволяют увидеть не только замысел художника на бумаге, но и реальные сценические объекты, демонстрирующие масштабы его экспериментов с формой, пластикой и театральным пространством", - объясняют в музее.

Также посетителям представят редкие кадры, обнаруженные на стеклянных негативах.

Они помогут увидеть сценографические решения художника в театральном контексте.

В Киеве покажут работы авангардиста Петрицкого, которые не выставлялись более 50 летКогда открытие выставки Анатолия Петрицкого в Киеве (афиша предоставлена пресс-службой проекта)

Почему стоит присмотреться к Петрицкому

Организаторы называют Петрицкого одним из влиятельнейших украинских сценографов ХХ века.

На выставке предлагается проследить, как его эксперименты с костюмом, декорациями и сценическим пространством влияли на украинскую визуальную культуру.

"И именно в сценографии воплощен главный вклад Петрицкого в формирование украинского визуального стиля", - отмечают в музее.

К слову, "Анатолий Петрицкий: Переоткрытие" будет работать с 19 сентября по 25 октября 2026 года в Музее театрального, музыкального и киноискусства Украины в Киеве.

В рамках проекта также запланированы кураторские экскурсии, лекции, встречи и специальные события о творчестве Петрицкого и украинской сценографии.

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