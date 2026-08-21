Над Дніпром пролетів гігантський український прапор
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Культура

Над Дніпром пролетів гігантський український прапор

Кадри незвичного видовища швидко з’явилися в місцевих соцмережах, а користувачі припускають, що акція може бути пов’язана з прийдешніми державними святами

Автор: Тетяна Самарук
Фото: У Дніпрі в небі пролетів величезний прапор України (колаж: Wave RBC.UA)
Дата: 21 серпня 2026

Ранок 21 серпня у Дніпрі розпочався з незвичного видовища: над містом помітили великий синьо-жовтий прапор. Wave RBC.UA повідомляє, що стяг можна було побачити з різних районів міста, а очевидці встигли зафіксувати його на відео.

Це може бути акція до Дня Державного Прапора

Кадри з польотом прапора невдовзі з'явилися в місцевих Telegram-каналах. На них видно, як український стяг рухається в небі над містом.

У мережі припускають, що незвичайна акція може бути пов'язана з наближенням Дня Державного Прапора України, який відзначають 23 серпня, та Дня Незалежності України - 24 серпня.

Водночас офіційної інформації про організаторів польоту та його мету наразі немає. У повідомленнях очевидців і місцевих медіа йдеться про безпілотник, який транспортував український прапор.

Цьогоріч напередодні державних свят у Дніпрі та області також посилюють заходи безпеки: правоохоронці та рятувальники працюватимуть у посиленому режимі.

Попри воєнний час, синьо-жовтий стяг залишається одним із найпомітніших символів прийдешніх свят - і цього разу його побачили просто в небі над Дніпром.

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