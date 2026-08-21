Над Днепром пролетел гигантский украинский флаг: яркое видео

Утро 21 августа в Днепре началось с необычного зрелища: над городом был замечен большой сине-желтый флаг. Wave RBC.UA сообщает, что флаг можно было увидеть из разных районов города, а очевидцы успели запечатлеть его на видео.

Это может быть акция ко Дню Государственного Флага

Кадры с полетом флага вскоре появились в местных Telegram-каналах. На них видно, как украинское знамя движется в небе над городом.

В сети предполагают, что необычная акция может быть связана с приближением Дня Государственного Флага Украины, который отмечают 23 августа, и Дня Независимости Украины - 24 августа.

В то же время официальной информации об организаторах полета и его целях пока нет. В сообщениях очевидцев и местных медиа говорится о беспилотнике, который транспортировал украинский флаг.

В этом году накануне государственных праздников в Днепре и области также ужесточаются меры безопасности: правоохранители и спасатели будут работать в усиленном режиме.

Несмотря на военное время, сине-желтий флаг остается одним из самых заметных символов грядущих праздников - и на этот раз его увидели прямо в небе над Днепром.