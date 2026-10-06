Чехія відмовилася від участі в "Євробаченні-2027": у чому причина

Чехія офіційно заявила, що не братиме участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2027". Місцевий суспільний мовник Česká televize також не купуватиме права на трансляцію події.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на заяву в Instagram .

Чому Чехія пропустить "Євробачення-2027"

У мовнику пояснили, що рішення пов'язане з поточними змінами в його бюджеті. Вони назвали "Євробачення" масштабним проєктом, який потребує значних витрат на виробництво, програмування та організацію.

У 2027 році ми не побачимо чеський прапор на сцені. Але ми разом вболіватимемо за інших і віримо, що колись знову зустрінемося на "Євробаченні", - заявили там.

В Чехії наголосили, що рішення поки що стосується лише конкурсу 2027 року, але й робити передчасні заяви вони не хочуть. Саме тому поки що невідомо, коли країна повернеться до конкурсу.

Чеське телебачення також не транслюватиме подію. Водночас глядачі можуть стежити за шоу через офіційний YouTube-канал "Євробачення" та голосувати за своїх фаворитів. Їхні голоси зараховуватимуть до категорії "Решта світу".



Як Чехія виступала на "Євробаченні"

Чехія дебютувала на "Євробаченні" у 2007 році. Країна поки не здобувала перемогу, а її найкращим результатом стало шосте місце Міколаша Йозефа у 2018 році. Співак представив країну в Лісабоні з піснею "Lie to Me".

Загалом Чехія брала участь у конкурсі 14 разів і лише шість разів виходила до гранд-фіналу. У 2026 році країну представляв Даніель Жижка з піснею "Crossroads".



Що відомо про "Євробачення-2027"

Наступного року конкурс уперше в історії відбудеться в Болгарії. Країна отримала право прийняти "Євробачення" після перемоги DARA з піснею "Bangaranga".

Господарем "Євробачення-2027" стане Бургас - курортне місто на узбережжі Чорного моря. Основні шоу пройдуть на Arena Burgas 11, 13 та 15 травня 2027 року.

Однією з новинок конкурсу стане дебют Канади. Країна отримала можливість взяти участь після того, як 25 червня канадський мовник отримав статус повноправного члена Європейської мовної спілки (EBU).