Чехия отказалась от участия в "Евровидении-2027": в чем причина

Чехия официально заявила, что не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение-2027". Местный общественный вещатель Česká televize также не будет покупать права на трансляцию события.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на заявление в Instagram .

Почему Чехия пропустит "Евровидение-2027"

В вещателе объяснили, что решение связано с текущими изменениями в его бюджете. Они назвали "Евровидение" масштабным проектом, требующим значительных затрат на производство, программирование и организацию.

"В 2027 году мы не увидим чешский флаг на сцене. Но мы будем вместе болеть за других и верим, что когда-нибудь снова встретимся на "Евровидении", - заявили там.

В Чехии подчеркнули, что решение пока касается только конкурса 2027 года, но и делать преждевременные заявления они не хотят. Именно поэтому пока неизвестно, когда страна вернется к конкурсу.

Чешское телевидение также не будет транслировать событие. В то же время зрители могут следить за шоу через официальный YouTube-канал "Евровидения" и голосовать за своих фаворитов. Их голоса будут относиться к категории "Остальной мир".



Как Чехия выступала на "Евровидении"

Чехия дебютировала на "Евровидении" в 2007 году. Страна пока не одерживала победы, а ее лучшим результатом стало шестое место Николая Йозефа в 2018 году. Певец представил страну в Лиссабоне с песней "Lie to Me".

В общей сложности Чехия принимала участие в конкурсе 14 раз и только шесть раз выходила в гранд-финал. В 2026 году страну представлял Даниэль Жижко с песней "Crossroads".



Что известно о "Евровидении-2027"

В следующем году конкурс впервые в истории состоится в Болгарии. Страна получила право принять "Евровидение" после победы DARA с песней "Bangaranga".

Хозяином "Евровидения-2027" станет Бургас - курортный город на побережье Черного моря. Основные шоу пройдут на Arena Burgas 11, 13 и 15 мая 2027 года.

Одной из новинок конкурса станет дебют Канады. Страна получила возможность поучаствовать после того, как 25 июня канадский вещатель получил статус полноправного члена Европейского языкового союза (EBU).