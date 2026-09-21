Бред Пітт знову в ролі Кліффа Бута: вийшов трейлер сиквелу "Одного разу в Голлівуді"
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Культура

Бред Пітт знову в ролі Кліффа Бута: вийшов трейлер сиквелу "Одного разу в Голлівуді"

Цього разу події розгортатимуться у 1977 році

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Бред Пітт (кадр з фільму)
Дата: 21 вересня 2026

Вийшов перший офіційний трейлер фільму "Нові пригоди й халепи Кліффа Бута" (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth) - продовження історії персонажа Бреда Пітта з картини Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді".

Детальніше про нову прем'ю розповідає Wave RBC.UA з посиланням на Netflix.

Що показали у трейлері

У новому фільмі глядачі знову зустрінуться з Кліффом Бутом - колишнім військовим, каскадером і близьким другом актора Ріка Далтона, якого в "Одного разу в Голлівуді" зіграв Леонардо Ді Капріо. Події цього разу розгортаються у 1977 році, коли Голлівуд помітно змінився

У трейлері Кліфф проживає будні в Лос-Анджелесі, поки нові обставини не змушують його вийти за межі звичайного життя. Судячи з показаних сцен, герой знову опиняється у ситуаціях, які пов'язані з ризиком, грошима та закулісними домовленостями.

У фільмі також знялися Елізабет Дебікі, Скотт Каан, Карла Гуджино, Яхья Абдул-Матін II та Пітер Веллер.


Що відомо про "Нові пригоди й халепи Кліффа Бута"

Стрічка є продовженням "Одного разу в Голлівуді" - фільму Квентіна Тарантіно 2019 року. Персонаж Пітта після завершення кар'єри у війську працює каскадером, живе у трейлері разом зі своїм пітбулем і допомагає Далтону не лише на знімальному майданчику, а й у повсякденному житті.

У першому фільмі його герой також стикається з наслідками конфлікту з Брюсом Лі та чутками про те, що він міг бути причетним до смерті власної дружини.

"Одного разу в Голлівуді" отримав дві премії "Оскар" - нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану для Бреда Пітта та за найкращий дизайн постановки для Барбари Лінг і Ненсі Гейг.

Режисером нової стрічки став Девід Фінчер, а сценарій написав Квентін Тарантіно.

Бред Пітт знову в ролі Кліффа Бута: вийшов трейлер сиквелу &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;Тарантіно та Пітт (фото: Getty Images)

Коли вийде фільм

"Нові пригоди Кліфа Бутта" покажуть на великих екранах у форматі IMAX 25 листопада. Фільм демонструватимуть у кінотеатрах протягом двох тижнів.

Після цього, 23 грудня, він стане доступним на стримінговому сервісі Netflix.

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