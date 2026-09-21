Брэд Питт снова в роли Клиффа Бута: вышел трейлер сиквела "Однажды в Голливуде"
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Культура

Брэд Питт снова в роли Клиффа Бута: вышел трейлер сиквела "Однажды в Голливуде"

В этот раз события будут разворачиваться в 1977 году

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Брэд Питт (кадр из фильма)
Дата: 21 сентября 2026

Вышел первый официальный трейлер фильма "Новые приключения и передряги Клиффа Бута" (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth) - продолжение истории персонажа Брэда Питта с картины Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Детальнее о новой премии рассказывает Wave RBC.UA со ссылкой на Netflix.

Что показали в трейлере

В новом фильме зрители снова встретятся с Клиффом Бутом - бывшим военным, каскадером и близким другом актера Рика Далтона, которого в "Однажды в Голливуде" сыграл Леонардо Ди Каприо. События в этот раз разворачиваются в 1977 году, когда Голливуд заметно изменился.

В трейлере Клиффа проживает будни в Лос-Анджелесе, пока новые обстоятельства не заставляют его выйти за пределы обычной жизни. Судя по показанным сценам, герой снова оказывается в ситуациях, связанных с риском, деньгами и закулисными договоренностями.

В фильме также снялись Элизабет Дебики, Скотт Каан, Карл Гуджино, Яхья Абдул-Матин II и Питер Веллер.


Что известно о "Новых приключениях и переплетах Клиффа Бута"

Лента является продолжением "Однажды в Голливуде" – фильма Квентина Тарантино 2019 года. Персонаж Питта после завершения карьеры в армии работает каскадером, живет в трейлере вместе со своим питбулем и помогает Далтону не только на съемочной площадке, но и в повседневной жизни.

В первом фильме его герой также сталкивается с последствиями конфликта с Брюсом Ли и слухами о том, что он мог быть причастен к смерти своей жены.

"Однажды в Голливуде" получил две премии "Оскар" - награду за лучшую мужскую роль второго плана для Брэда Питта и за лучший дизайн постановки для Барбары Линг и Нэнси Гейг.

Режиссером новой картины стал Дэвид Финчер, а сценарий написал Квентин Тарантино.

Брэд Питт снова в роли Клиффа Бута: вышел трейлер сиквела &quot;Однажды в Голливуде&quot;Тарантино и Питт (фото: Getty Images)

Когда выйдет фильм

"Новые приключения Клифа Бутта" покажут на больших экранах в формате IMAX 25 ноября. Фильм будут демонстрироваться в кинотеатрах в течение двух недель.

После этого, 23 декабря, он станет доступен на стриминговом сервисе Netflix.

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