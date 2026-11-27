У київській Art Ukraine Gallery відкрили ювілейну виставку, яка поєднала скульптури Огюста Родена, Пабло Пікассо й Амедео Модільяні з роботами українських митців різних поколінь. Експозицію підготували до 10-річчя галереї, а з 27 листопада вона доступна для всіх охочих.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на повідомлення Art Ukraine Gallery.

Що представили на ювілейній виставці

Проєкт "Епоха постмодернізму" об’єднав в одному просторі твори світових майстрів та українських авторів.

Українська частина експозиції звертається до творчого прориву на межі 1980–1990-х років і простежує його вплив на сучасне мистецтво.

Ювілейне відкриття розпочалося з престуру, який провела засновниця та кураторка галереї Наталія Заболотна.

Після офіційної частини відбувся закритий передпоказ для запрошених гостей.

"З нагоди ювілею галереї ми прагнули зробити подарунок киянам і гостям столиці", - зазначила Заболотна.

Наталія Заболотна (фото надане організаторами виставки)

За її словами, сусідство робіт різних поколінь і мистецьких шкіл дає змогу побачити зв’язки між ними та виразніше відчути самобутність українського мистецтва.

"Коли бачиш їх в одному просторі, по-іншому відчуваєш і тяглість світового мистецтва, і водночас самобутність українського голосу в ньому", - пояснила кураторка.

Як галерея допомагає дітям, які постраждали від війни

Окремою частиною ювілейного вечора стала благодійна програма, яку Art Ukraine Gallery реалізує разом із Фондом гуманітарного розвитку України.

Вона спрямована на підтримку поранених дітей і постраждалих від війни родин.

За інформацією галереї, протягом пів року відвідувачі пожертвували 90 тисяч гривень. На ці кошти придбали подарунки для двох родин із пораненими дітьми.

Допомогу отримали сестри Катя та Юлія Іоргу з Дружківки й родина Гомонюк із Херсона.

Окрім гаджетів, юним музикантам із херсонської родини передали скрипку та фортепіано Yamaha. Їхні попередні інструменти залишилися під завалами зруйнованого будинку.

Під час вечора перед гостями виступили Артем Гомонюк, який грає на саксофоні, та 11-річна Наталя Гомонюк - уже з новою скрипкою. Саксофон Артемові Фонд гуманітарного розвитку України подарував у 2023 році.

Art Ukraine Gallery відкрила ювілейну виставку (фото надане організаторами виставки)

Відвідувачі виставки можуть долучитися до цієї програми, зробивши добровільний внесок через QR-код Фонду.

Де працює Art Ukraine Gallery

Галерею заснувала Наталія Заболотна в листопаді 2016 року. У квітні 2023-го вона почала працювати в благодійному форматі, а навесні 2026 року відкрила новий панорамний простір на Печерських пагорбах.

Саме тут, із краєвидами на Дніпро та Києво-Печерську лавру, триває ювілейна виставка.

"Я пишаюся тим, що за ці десять років Art Ukraine Gallery стала для людей чимось більшим, аніж мистецтво", - наголосила Заболотна.

Art Ukraine Gallery відкрила ювілейну виставку (фото надане організаторами виставки)

Як відвідати виставку

За інформацією організаторів, діють такі умови:

Адреса: Київ, Дніпровський узвіз, 1.

Графік роботи: щодня з 09:00 до 20:00.

Вартість квитка: 300 гривень.

Безкоштовний вхід: для відвідувачів до 21 року, військових, представників музейної спільноти та інших пільгових категорій.

У галереї також працює ресторан "Мій Едем". Простір має власне укриття, тому, як повідомляють організатори, під час повітряних тривог не зачиняється.

Про закриті події та зміни в доступі до галереї заздалегідь повідомляють у її соціальних мережах.