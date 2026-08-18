Цена уверенности. Почему мы себя недооцениваем и что за этим стоит

"На собеседовании надо говорить, что я самая лучшая. Но это как-то неудобно..."

"А я имею право говорить об этом публично, если убеждена, что есть люди лучше меня?"

Я могла бы до бесконечности цитировать разные фразы, но на самом деле запрос у них один. Именно с ним ко мне как к коучу, приходят чаще всего взрослые, профессиональные, реализованные женщины, которые хотят большего, которые знают, что стоят большего - и в карьере, и в жизни в целом.

Если бы не страх, сомнения и неуверенность – классический набор так называемого "синдрома самозванца".

Но что если проблема не только в самооценке? Что, если социум годами навязывал нам, сколько именно уверенности мы имеем право демонстрировать?

В 2022 году экономистки Кристин Эксли из Гарвардского университета и Джадд Кесслер из Университета Пенсильвании опубликовали масштабное исследование гендерных отличий в самопродвижении.

В одном из экспериментов мужчины и женщины выполняли одинаковый тест по математике и естественным наукам. Их результаты существенно не отличались. Но когда участников попросили самостоятельно оценить свой результат по шкале от 0 до 100, мужчины дали себе в среднем 61 балл, а женщины – всего 45.

Можно подумать, что женщины просто скромнее. Исследователи проверили и это. Разница осталась такой же, когда оценка была приватной. И даже когда участники уже знали свой реальный результат.

Впрочем, дьявол в деталях. Участники выполняли тест по математике и естественным наукам - то есть в сферах, которые традиционно воспринимались как более "мужские".

Так что чувство собственной компетентности зависит не только от того, что мы реально умеем. Но и от того, позволяем ли мы себе чувствовать себя достаточно компетентными именно в этой области.

Может быть, женщина не просто сомневается в себе. Возможно, она научилась осторожничать с демонстрацией собственной уверенности. И попала в ловушку.

Ибо для успеха нужно вести себя так, как женщине вести себя "не положено": заявлять о своих достижениях, просить больше денег, претендовать на высший пост, демонстрировать амбиции, конкурировать. То есть быть уверенной, настойчивой и независимой.

Иными словами, для профессионального успеха женщине часто нужно демонстрировать качества, традиционно считавшиеся "мужскими". Но, демонстрируя их, она рискует нарушить другой набор ожиданий – какой должна быть "правильная" женщина.

В социальной психологии отрицательную реакцию на нарушение таких гендерных ожиданий называют backlash effect – эффектом обратной реакции. И это хорошо показывает другое исследование.

В серии экспериментов исследователи из Гарварда и Университета Карнеги-Меллона изучали, как люди реагируют на мужчин и женщин, пытающихся договориться о более высокой зарплате.

Часть участников соглашалась на предложенную сумму. Другая просила больше.

Поведение было одинаковым. Менялся только пол кандидата.

Результат ошеломил. Женщину, которая пыталась договориться о более высокой оплате, чаще воспринимали как менее приятную и более требовательную. Это, в свою очередь, негативно влияло на желание с ней работать.

А ведь она просто сказала: "Я хочу больше".

Справедливости ради следует уточнить, что это исследование проводили в начале 2000-х. Но современные эксперименты также продолжают выявлять механизм backlash, хотя его сила зависит от ситуации и контекста.

В 2025 году исследователи проанализировали поведение ученых в социальных сетях.

Выяснилось, что женщины-ученые примерно на 28% реже мужчин продвигали собственные научные публикации.

То есть правила игры в последние десятилетия, безусловно, изменились. Но сама разница в том, насколько охотно мужчины и женщины заявляют миру о своих достижениях, никуда не исчезла. По крайней мере, не до конца.

В Украине подобных исследований я не нашла. Но исследования украинского рынка труда и отдельных профессиональных сред продолжают фиксировать гендерные стереотипы в карьере, лидерстве и традиционно "мужских" профессиях.

И тут я возвращаюсь к вопросу, с которого начинала эту колонку. Почему компетентные женщины с опытом и сильной экспертизой могут сомневаться в себе? Ибо самооценка не формируется в вакууме.

Если девочка, а затем женщина годами получает противоречивые сигналы – будь успешной, но не слишком уверенной; проявляй себя, но не выдвигайся; знай себе цену, но не будь слишком гордой, - часть этого внешнего контроля может стать внутренним.

И тогда уже никто не должен говорить: "Куда ты лезешь?" Мы успешно справляемся сами.

Что с этим делать? Действовать, изменив привычную формулу: компетентность уверенность действие на компетентность действие, несмотря на сомнение, опыт уверенность .

И это важная разница. Ибо в первом случае мы ожидаем внутреннего разрешения. Во втором – позволяем себе начать, несмотря на сомнение.

Тем более что само сомнение может быть нам полезно. Оно вынуждает проверять себя, признавать ошибки, передумывать. Человек, не сомневающийся в себе, не обязательно самый компетентный в комнате.

Поэтому… Сомневайтесь. Главное – не позволяйте сомнению принимать решение за вас.