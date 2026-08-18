Легендарный Флаг Независимости спасет жизнь: как он будет помогать военным

35 лет назад в сессионный зал Верховной Рады торжественно внесли большой голубо-желтый флаг, ставший впоследствии одним из символов провозглашения независимости Украины. В августе 2026 года общественная организация Ukraine WOW совместно с фондом "Вернись живым" и при поддержке Верховной Рады воспроизвела легендарный флаг в 1000 копиях .

Wave RBC.UA рассказывает, какой благотворительный взнос нужно внести, чтобы получить копию флага.

Флаг воспроизвели через 35 лет

Флаг имел нестандартный цвет и размер - 7 метров 34 сантиметра длиной. Именно столько ткани удалось найти активистам во времена, когда за демонстрацию украинской символики можно было подвергнуться преследованиям КГБ.

24 августа 1991 в 21:04 группа народных депутатов во главе с Вячеславом Чорновилом и Иваном Зайцем внесла его в сессионный зал Верховной Рады. Этот момент попал в документальную хронику и стал одним из самых известных кадров украинской истории.

В 2026 году был воссоздан исторический флаг. Всего изготовили 1000 копий - каждая имеет собственный номер. К каждому флагу прилагается открытка с личной подписью Ивана Зайца, который был среди депутатов, внесших оригинальный флаг в парламент.

Иван Заец подписывает открытки (фото: Ukraine WOW)

Чтобы получить копию, нужно внести благотворительный взнос 40 тысяч гривен. Все собранные средства будут направлены на закупку наземных роботизированных комплексов для Сил обороны Украины.

Флаг Независимости (фото: Ukraine WOW)

По словам соучредительниц Ukraine WOW Ярославы Гресь и Юлии Соловей, во время воспроизведения флага особенно поразил его необычный размер.

Для создания тысячи копий использовали 26 километров полотна, а всего над их изготовлением работали более 2000 часов. Каждую копию создавали четыре человека.

Флаг был эвакуирован из Верховной Рады после начала полномасштабной войны

Иван Заец вспоминает, что в день провозглашения независимости возле парламента собрались тысячи людей, скандировавших "Не-за-леж-ність".

По его словам, сначала планировали внести в сессионный зал другой флаг - тот, что был на танке во время путча в Москве. Однако среди сине-желтых флагов на площади депутаты увидели большой голубовато-желтый флаг, который люди держали в руках.

Именно его и решили внести в парламент.

"Я испытывал большую гордость, потому что мне представилась возможность быть среди учредителей государства. Такое случается, пожалуй, раз в тысячу лет", - сказал он.

После внесения флага в зал депутаты пели "Червону калину".

История этого флага продолжилась и во время полномасштабного вторжения России.

Флаг Независимости (фото: Ukraine WOW)

По словам главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, 24 февраля 2022 года флаг впервые в современной истории пришлось эвакуировать из парламента.

До начала апреля он находился в рюкзаке Стефанчука. Когда русские войска отступили за пределы Киевской области, флаг вернули в Верховную Раду.

"И там он останется навсегда", - отметил Стефанчук.

Теперь его точные копии будут иметь еще одну миссию - помогать украинским военным.

На что пойдут собранные средства

Фонд "Вернись живым" направит благотворительные взносы на закупку наземных роботизированных комплексов для Сил обороны.

Такие системы могут использоваться для эвакуации раненых и доставки необходимых грузов - в частности, медикаментов, провизии и боеприпасов - на опасные участки фронта.

24 августа 1991 года группа народных депутатов во главе с Вячеславом Чорновилом внесла флаг в Верховную Раду (фото: Ukraine WOW)

Заместитель директора фонда Олег Карпенко рассказал, что один наземный роботизированный комплекс может перевозить до 500 кг груза без непосредственного риска для военных.

Таким образом, исторический флаг, 35 лет назад ставший свидетелем провозглашения независимости Украины, получил новое назначение. Его копии теперь могут стать символом не только памяти о 1991 году, но и поддержки тех, кто сегодня защищает независимость Украины.

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