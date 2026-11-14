Тревога без паузы: как ее распознать и следует ли принимать антидепрессанты

Постоянная напряженность, проблемы со сном, учащенное сердцебиение и страх перед обычными бытовыми ситуациями могут быть не просто последствиями стресса, а признаками тревожного расстройства. Во время войны распознать это состояние бывает сложно, ведь опасность, неопределенность и воздушные тревоги стали частью повседневности.

Как отличить естественную реакцию организма на стресс от состояния, нуждающегося в помощи специалиста - объясняет Инна Черненко, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук и подполковница медицинской службы ВСУ.

Как отличить обычный стресс от тревожного расстройства

Во время войны чувствовать страх, беспокойство или напряжение вполне естественно. Обстрелы, воздушные тревоги, неопределенность и бытовые трудности создают постоянную эмоциональную нагрузку.

Однако иногда тревога становится настолько интенсивной, что начинает мешать человеку жить привычной жизнью.

"Главное отличие между обычным стрессом и тревожным расстройством заключается в интенсивности, продолжительности и степени влияния на вашу повседневную жизнь", - объясняет специалист.

Если беспокойство постепенно истекает после завершения стрессовой ситуации, это может быть естественной реакцией организма. При тревожном расстройстве ощущение опасности может сохраняться даже тогда, когда непосредственной угрозы нет.

Человек в стрессовой ситуации (фото: magnific)

Среди возможных проявлений такого состояния - постоянное ожидание плохих событий, невозможность расслабиться, нарушение сна, чрезмерные переживания из-за повседневных дел и избегания вызывающих страх ситуаций.

Важным сигналом является то, насколько эти симптомы ограничивают обыденную жизнь: мешают работать, общаться, отдыхать или выполнять привычные дела.

Почему тревога может проявляться физическими симптомами

Тревожное состояние не всегда сопровождается очевидными психологическими проявлениями. Иногда первыми на него реагируют именно физические системы организма.

Человек может ощущать учащенное сердцебиение, боль или дискомфорт в области груди, головокружение, напряжение мышц, тошноту и другие нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

Поэтому люди нередко сначала обращаются к кардиологу, гастроэнтерологу или другим узким специалистам, не подозревая, что часть симптомов может быть связана с психическим здоровьем.

"Тревога и депрессия часто маскируются под разные соматические заболевания", - отмечает Инна Черненко.

В то же время важно не объяснять какие-либо физические симптомы исключительно стрессом. Учащенное сердцебиение, боль в груди или головокружение могут иметь и другие причины, поэтому при необходимости необходимо пройти обследование и исключить соматические заболевания.

Когда при тревоге назначают антидепрессанты

Обращение к психиатру не означает, что человеку обязательно назначат медикаменты. Тактика лечения с лежит от выраженности симптомов, диагноза, продолжительности состояния и того, насколько он влияет на качество жизни.

Одним из методов помощи при тревожных расстройствах является когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Она помогает человеку распознавать тревожные мысли, изменять неэффективные модели поведения и учиться постепенно реагировать на стрессовые ситуации иначе.

Прием антидепрессантов (фото: magnific)

"На ранних этапах вполне можно справиться без медикаментов", - сказала психиатр.

Если тревога становится интенсивной, существенно ухудшает самочувствие и мешает повседневному функционированию, врач может рекомендовать медикаментозное лечение.

Антидепрессанты применяют не только для лечения депрессии, но и при определенных тревожных расстройствах. В то же время, их назначение должно основываться на оценке состояния пациента, а не только на наличии отдельных симптомов.

Вызывают ли антидепрессанты зависимость

Некоторые опасаются, что препараты изменят характер, лишат способности испытывать эмоции или сделают человека зависимым от лекарства.

Однако такие представления не отвечают действию антидепрессантов.

"Антидепрессанты зависимости не вызывают. Изменения личности и ощущения "овоща" - это тоже миф", - отмечает Черненко.

Побочные эффекты

В то же время, как и любые лекарственные средства, антидепрессанты могут иметь побочные эффекты. В частности, в начале терапии иногда возникают сонливость, тошнота, сухость во рту, тремор или временное усиление тревожности. Отдельные препараты могут также влиять на сексуальное желание и функцию.

О нежелательных реакциях важно сообщать врачу, даже если определенные симптомы кажутся незначительными или о них неловко говорить. При необходимости специалист может изменить дозировку, подобрать другой препарат или скорректировать схему лечения.

Также следует учитывать, что антидепрессанты не начинают действовать мгновенно. Для появления терапевтического эффекта требуется время, а в начале лечения врач оценивает переносимость препарата и реакцию организма.

Почему нельзя самостоятельно прекращать прием

Когда симптомы тревоги ослабевают и улучшается самочувствие, у человека может возникнуть желание отказаться от препаратов. Однако исчезновение проявлений расстройства еще не означает, что лечение можно завершать.

"Отмена любого препарата в психиатрии - это исключительно работа врача", - отмечает Инна.

Антидепрессанты обычно отменяют постепенно, в соответствии с индивидуальным планом, который определяет специалист. Резкое прекращение приема некоторых препаратов может вызвать синдром отмены и вызвать головокружение, нарушение сна, тревожность и другие неприятные ощущения.

Продолжительность лечения также индивидуальна: она зависит от диагноза, протекания расстройства, реакции на терапию и риска повторного обострения.

Психиатрина отдельно обращает внимание на важность постоянного контакта между пациентом и врачом. Человек должен понимать, как поступать, если во время лечения возникают побочные эффекты, появляются новые симптомы или возникают вопросы приема препаратов.