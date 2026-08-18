Как трихолог ухаживает за собственными волосами: личная бьюти-рутина

Здоровые волосы начинаются не только с правильно подобранного шампуня или дорогой сыворотки. Важную роль играет состояние кожи головы, регулярность очищения и ежедневные привычки. Трихолог Ульяна Ерстенюк для Wave RBC.UA рассказала о собственной бьюти-рутине и назвала процедуры и средства, которые пытается придерживаться в уходе за волосами.

Как правильно очищать кожу головы

По словам трихолога, ее уход нельзя назвать сложным. Он базируется на двух основных принципах - качественном очищении кожи головы и стимуляции.

Она отмечает, что уход за волосами следует начинать именно с кожи головы.

Во время каждого мытья дважды наносит шампунь, тщательно массирует кожу и оставляет средство примерно на 2-3 минуты. Это позволяет лучше очистить кожу от себума, остатков косметики и загрязнений.

Раз в 7-10 дней специалист проводит более глубокую очистку. Для этого она использует трихологический пилинг или скраб.

Такой этап помогает удалить ороговевшие клетки кожи и подготовить ее к нанесению средств с активными компонентами.

После мытья - сыворотка для кожи головы

Второй важный этап ее рутины - стимуляция.

После мытья трихолог часто наносит сыворотку для кожи головы. В состав таких средств могут быть пептиды, растительные экстракты и компоненты, которые используют в уходе за волосами и кожей головы.

Цель такого ухода - поддерживать здоровое состояние кожи головы и волос.

В то же время средства с активными компонентами следует подбирать в соответствии с потребностями кожи и состоянием волос, а не покупать только по рекомендации по рекламе.

Ульяна Ерстенюк (фото предоставлено Ульяной)

Не моет голову горячей водой

Еще одно правило специалистки - температура воды. Она пытается мыть голову теплой, а не горячей водой. После мытья волосы сушат феном на среднем или прохладном режиме.

Также Ерстенюк не ложится спать с мокрыми волосами. Отдельное внимание она уделяет и текстилю для сна - обычную наволочку давно заменила шелковой.

Проверка показателей организма

Уход за волосами для специалиста не ограничивается косметическими процедурами.

Ежегодно она проверяет гормоны щитовидной железы, ферритин и общий белок. В то же время, перечень необходимых обследований должен определять врач в зависимости от конкретной ситуации, особенно если появилось активное выпадение волос.

Чего не использует в уходе

Есть и несколько вещей, от которых Ульяна решила отказаться. В своей рутине она не использует:

шампуни формата 2 в 1

агрессивное вытирание волос полотенцем

постоянные тугие прически

народные методы и домашние маски для волос

Она также отмечает, что уход за волосами не обязательно должен состоять из десятков баночек. Значительно важнее регулярно и правильно очищать кожу головы, осторожно обращаться с волосами и учитывать их индивидуальные потребности.

В то же время, если волосы начали сильно выпадать, ломаться или изменилось состояние кожи головы, косметического ухода может быть недостаточно - в таком случае следует обратиться к врачу-трихологу или дерматологу.