Как объединить амбиции, семью и заботу о собственном ресурсе без вины

Общество веками воспитывало в женщинах перфекционизм и жертвенность
Женщина в современном мире оказалась в ловушке двойного стандарта: от нее требуют строить карьеру наравне с мужчинами, но при этом сохранять роль "хранительницы" домашнего уюта. Как следствие - ежедневный разрыв между совещаниями и детскими кружками, где фоновым шумом всегда звучит один и тот же изнурительный вопрос: "Где именно я сегодня не успела и перед кем виновата?". Как справиться с этим состоянием, читайте в колонке коуча Ольги Могильной для Wave RBC.UA.
Общество веками воспитывало в женщинах перфекционизм и жертвенность. Нам говорили, что хорошая мать всегда рядом, эффективная сотрудница работает 24/7, а ухоженная женщина безупречно держит дом.
Когда женщина достигает высот в профессии, это внутреннее "воспитание" часто сталкивается с жестокой реальностью: ресурс человека ограничен .
Психологи отмечают интересную деталь: мужчины, задерживаясь на работе, чаще чувствуют, что выполняют свой долг по обеспечению семьи. Женщина же в такой же ситуации почти всегда чувствует вину за то, что "покинула" дом.
Сегодня украинская женщина живет в условиях тройной нагрузки . К классическим обязанностям добавились хронический военный стресс, ночные тревоги, отключение света, риски безопасности для детей и частое отсутствие рядом мужчины, который защищает страну или постоянно вовлечен в волонтерство.
В таких условиях пытаться быть "суперженщиной" – это сознательный путь к истощению. Нам нужны не абстрактные советы из книг по тайм-менеджменту, а работающие прямо сейчас адаптивные решения в Украине.
Чтобы вырваться из этого круга, стоит перестать воспринимать заботу о себе как "эгоизме", а делегирование - как "несостоятельность быть хозяйкой".
1. Фокус туда, где у вас уже выходит
Мы привыкли корить себя за то, что не успели, и совершенно воспринимаем как должное то, с чем отлично справились. Это искажает восприятие своей ценности и умножает чувство вины.
2. Отказ от идеальности
Невозможно быть на 100% совершенной в каждой своей роли – как руководительница, мама, жена и хозяйка одновременно.
3. Забота о себе как основа
Собственный ресурс – это фундамент: без энергии все ваши цели так и останутся просто планами.
Действие: Найдите для себя 20 минут ежедневно , где вы делаете что-то исключительно для себя – но строго без гаджетов. Почитайте книгу, сделайте маску для лица, выйдите на соло-прогулку вокруг дома или сделайте минитренировку, чтобы почувствовать собственное тело и вернуть контакт с собой.
4. Бытовое делегирование – это не лень, это инвестиция
Женское выгорание часто происходит не от самой работы, а от так называемой "второй смены" - быта и менеджмента домашних дел, традиционно ложившегося на женские плечи. Вы не должны делать все сама и кому-то доказывать - это путь к полному истощению.
5. Качественное время с ребенком вместо круглосуточного присутствия
Материнская вина сильнее всего накрывает тогда, когда вы целый день работали или решали дела и чувствуете, что "не дали достаточно внимания!"
Помните: жить в Украине сегодня и продолжать строить карьеру, растить детей и держать дом – это уже ежедневный подвиг.
Гармония в жизни современной женщины начинается с момента, когда она освобождает себя от обязанности отвечать чьим-либо ожиданиям. Вы не должны успевать все. Вы имеете право выбирать себя, свои амбиции и свой комфорт - и делаете это не в ущерб семье, а для того, чтобы у этой семьи была счастливая, реализуемая, спокойная и живая мать и жена.