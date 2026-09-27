Фитнес без наказания: тренер объяснила, почему не нужно "отрабатывать" еду в спортзале

Желание компенсировать съеденный десерт или сытный ужин дополнительной тренировкой знакомо многим. Однако такая привычка может постепенно менять отношение к спорту: вместо способа поддерживать здоровье и хорошее самочувствие, физическая активность начинает восприниматься как наказание.

Тренер из пилатеса Оксана Чернецкая для Wave RBC.UA рассказала, почему не стоит измерять пользу тренировки только сожженными калориями и как сформировать здоровое отношение к движению.

Откуда взялось желание "отрабатывать" еду

По словам Чернецкой, установка "наелась - надо отработать" существует в обществе давно. Ее формированию способствуют культура диет, социальные стандарты внешности и привычка оценивать пищу и физическую активность исключительно из-за калорий.

Поэтому тренировка нередко воспринимается прежде всего как способ сжечь то, что человек съел.

"Пища - это не вина, которую нужно искупить. Это энергия, питательные вещества, удовольствие и часть нормальной жизни. А физическая активность - способ поддерживать свое тело, а не наказание за то, что мы позволили себе десерт", - объясняет тренер.

Оксана Чернецкая (фото предоставлено Оксаной)

Почему возникает замкнутый круг

Проблема начинается тогда, когда после еды человек автоматически чувствует вину и пытается компенсировать ее тренировкой.

По словам эксперта, постепенно может сформироваться простая схема: еда вызывает вину, вина заставляет тренироваться, спорт начинает восприниматься как наказание, а пропущенное занятие порождает новое чувство вины.

В результате человек перестает получать удовольствие от движения и начинает воспринимать собственное тело как то, что постоянно нужно "исправлять".

"Здоровые отношения с движением - это когда ты ждешь тренировки, потому что знаешь, что после него будешь чувствовать себя лучше, чем до", - отмечает Чернецкая.

Когда тренировка уже не является заботой о себе

Есть несколько сигналов, на которые следует обратить внимание. Среди них - чувство вины из-за пропущенной тренировки, занятия, несмотря на сильную усталость и нежелание позволить себе день отдыха.

Еще один маркер - убеждение, что легкая тренировка была "недостаточной", если после нее нет сильной усталости или боли в мышцах.

Также следует обратить внимание, если главным показателем успешного занятия становятся цифры на смартчасах: количество сожженных калорий, километров или продолжительность тренировки.

"Есть очень простой тест: после тренировки должно быть ощущение, что вы позаботились о своем теле. Если физическая активность постоянно сопровождается страхом, виной и истощением, стоит пересмотреть свое отношение к ней", - говорит тренер.

Почему боли в мышцах - не показатель хорошей тренировки

Оксана Чернецкая отмечает, что польза физической активности не ограничивается расходом калорий.

На занятиях человек развивает силу, координацию, мобильность, выносливость, баланс и контроль движения. Регулярная активность также важна для сердечно-сосудистой системы, костей и суставов.

Поэтому сильная усталость после занятия совсем не обязательно свидетельствует о его эффективности.

"Особенно в пилатесе я часто подчеркиваю своих клиентов: качество движения может быть намного важнее количества повторений. Иногда спокойная тренировка, после которой человек выходит с ощущением легкости и лучшего контакта со своим телом, может быть гораздо ценнее занятия, после которого он едва выходит из зала", - объясняет эксперт.

Оксана Чернецкая (фото предоставлено Оксаной)

Как научиться тренироваться без чувства вины

Прежде Черновецкая советует изменить вопрос, который человек задает себе перед тренировкой.

Вместо "сколько калорий я сегодня сожгу?" лучше спросить себя: "Что сегодня нужно моему телу?"

Однажды это может быть силовая нагрузка, в другой - работа над мобильностью, восстановление или легкая активность. Иногда движение нужно просто для того, чтобы получить больше энергии, улучшить настроение или провести время с друзьями.

Не менее важно позволять себе отдых и не привязывать тренировки к количеству съеденного.

"Мы тренируемся не для того, чтобы заслужить еду, а потому, что хотим иметь сильное, здоровое и функциональное тело через 10 или 20 лет. Двигательная активность - это способ заботы о себе", - заключает Оксана Чернецкая.