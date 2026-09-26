"Не откладывать жизнь на потом": АНТИТЕЛА выпустили песню "ОК"

Украинская группа АНТИТЕЛА презентовала новый сингл "ОК" и клип к нему. Композиция войдет в будущий альбом, над которым музыканты сейчас активно работают.

Wave RBC.UA пишет об этом со ссылкой на пресс-службу группы.

О чем песня "ОК"

Новая работа АНТИТИЛ - несколько ироничный и откровенный рассказ о состоянии, когда человек привыкает бороться за счастье, сомневаться в хорошем и откладывать радость на потом.

Песня рассказывает о моменте, когда перестаешь искать подвох в приятных событиях и наконец позволяешь себе быть счастливым - даже при сложных обстоятельствах.

"Быть счастливым в моменте, в простых вещах, при всех обстоятельствах - это ОК. Время летит, и его не вернешь, все зависит только от тебя, не когда-нибудь завтра, а уже сегодня, сейчас. Об этом работа "ОК", - объяснил фронтмен группы Тарас Тополя.

По словам артиста, особенно остро он осознал ценность жизни и ее простых моментов во время пребывания на фронте.

"Так вот, что я четко осознал на фронте под обстрелами, что так жить – это не ок. Как бы ни было тяжело, не нужно откладывать свою жизнь на потом, а особенно его небольшие счастливые моменты. Потому что завтра она может оборваться, а ты, возможно, даже и не жил, а только проживал…", - поделился музыкант.

Каким получился клип

Режиссером видео стал Дмитрий Шмурак, который уже не в первый раз сотрудничает с группой АНТИТЕЛА.

Главными героями клипа стали дети и дети. Они влюбляются, дружат, озорствуют и смеются, не пытаясь контролировать будущее или объяснять собственную радость.

Именно этот контраст раскрывает идею композиции: в детстве счастье не требует оправданий, тогда как взрослые часто боятся радоваться, чувствуют вину или ждут более подходящего момента.

Кадр из клипа "ОК"

С 16 октября поклонники АНТИТИЛ смогут услышать "ОК" во время нового всеукраинского тура "Дома 2:0".

Музыканты планируют выступить почти в 30-ти городах Украины. Это будет продолжением весеннего тура, завершившегося тремя масштабными концертами "Дома" в киевском Дворце спорта.