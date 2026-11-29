В первые недели полномасштабного вторжения каждый сигнал воздушной тревоги был однозначным сигналом к действию, а каждый взрыв вызывал вздрагивание. Однако на пятый год войны для многих сирена стала лишь досадным препятствием для ежедневных дел, а иногда люди даже не встают с постели во время атак. Действительно ли украинцы закалились и потеряли страх, защитный ли это барьер психики и чем он опасен?

Почему мы сейчас перестали бояться угрозы, рассказала для Wave RBC.ua психолог-консультант и психотерапевт Анна Протасова.

От острого страха к сопротивлению - как работает адаптация

Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно понять саму природу адаптации к стрессу. Когда возникает опасность, начинается острая фаза стрессовой реакции - психика и тело мгновенно активируются, чтобы как можно быстрее справиться с угрозой.

"Именно на этой фазе мы испытываем больше тревоги и страха и активно действуем, чтобы себя обезопасить. Нам также нужно определенное время, чтобы сориентироваться в ситуации и определить, какие именно действия эффективны для преодоления причины стресса", - объясняет Анна Протасова.

Она добавила, если опасность сохраняется длительное время, стрессовая реакция переходит в стадию сопротивления. Здесь уже нет такой резкой активизации - мы находимся на определенном плато, используя имеющиеся ресурсы для преодоления угрозы.

"В масштабах страны такими ресурсами стали мониторинговые каналы и приложения или изменение системы оповещения о тревоге по районам и уровням. На личном уровне мы также научились яснее различать степень опасности и заранее готовиться к возможным массированным обстрелам. Все это - признаки здоровой творческой адаптации и сопротивления стрессу", - подчеркивает экспертка.

Спокойствие во время тревоги может быть как адаптацией, так и сильной усталостью (фото: Getty Images)

Почему спокойствие под взрывы может быть сигналом беды

Психотерапевт объясняет, что сопротивление требует значительных внутренних сил, и со временем, если их не хватает, начинается следующая стадия стрессовой реакции - истощение.

Внешними действиями она может напоминать сопротивление, но внутреннее состояние сильно меняется: появляется опустошение, онемение, безразличие. Психика начинает экономить ресурсы.

"Сбоку это может выглядеть как бесстрашие, когда человек наблюдает за взрывами из окна или спокойно спит под канонаду, или как невозмутимость, когда кто-то "просто живет свою жизнь", не читая новостей. Однако часто это сигнал беды от истощенной психики", - говорит она.

Какую цену мы платим за притупление реакций

По словам Анны Протасовой, такое онемение имеет свою цену:

Прямая угроза жизни. Возрастают риски безопасности, ведь даже в ситуации реальной опасности человек может не позаботиться о собственной защите.

Возрастают риски безопасности, ведь даже в ситуации реальной опасности человек может не позаботиться о собственной защите. Проблемы со здоровьем. Хотя мы не отдаем себе отчета в эмоциях, реакции на опасность все равно возникают в теле и со временем накапливаются. Это приводит к расстройствам сна, апатии, нарушениям ментального здоровья и физическим заболеваниям, когда организм берет на себя бремя непрожитого стресса.

Хотя мы не отдаем себе отчета в эмоциях, реакции на опасность все равно возникают в теле и со временем накапливаются. Это приводит к расстройствам сна, апатии, нарушениям ментального здоровья и физическим заболеваниям, когда организм берет на себя бремя непрожитого стресса. Ухудшение отношений. Утратив чувствительность к себе, мы становимся менее эмпатичными к другим, можем срываться на близких, чаще чувствуем отстраненность и одиночество.

Отсутствие реакции на опасность – это последствия жизни в длительном стрессе (фото: Getty Images)

Как сохранить здоровую реакцию и не дойти до истощения

Психотерапевт объясняет: чтобы оставаться на стадии сопротивления и не провалиться в истощение, нужны ресурсы - именно на них и стоит фокусироваться:

Забота о теле. Полноценное питание, физическая активность, сон и поддержание физического здоровья являются базовой основой нашей сопротивляемости.

Полноценное питание, физическая активность, сон и поддержание физического здоровья являются базовой основой нашей сопротивляемости. Регулярная саморегуляция. Телесные практики, работа с дыханием, эмоциональная разгрузка и открытое обсуждение собственных переживаний не позволяют накапливаться стрессу.

Телесные практики, работа с дыханием, эмоциональная разгрузка и открытое обсуждение собственных переживаний не позволяют накапливаться стрессу. Поддержка окружения. Общение с близкими и при необходимости профессиональная помощь специалиста существенно усиливают способность справляться с хроническим стрессом.

Уменьшение чувствительности к опасности на пятый год войны - естественная реакция психики на неестественную опасную ситуацию.

"Мы не можем выключить этот механизм силой воли, однако способны быть внимательными к своему состоянию и замечать, когда именно теряем чувствительность и почему. Так мы сможем убедиться, что действительно развиваем смелость перед лицом опасности, а не замораживаемся в способности почувствовать угрозу", - резюмирует экспертка.