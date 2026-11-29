У перші тижні повномасштабного вторгнення кожен сигнал повітряної тривоги був однозначним сигналом до дії, а кожен вибух викликав здригання. Проте на п’ятий рік війни для багатьох сирена стала лише прикрою перешкодою для щоденних справ, а іноді люди навіть не встають із ліжка під час атак. Чи справді українці загартувалися та втратили страх, чи це захисний бар’єр психіки і чим він небезпечний?

Чому ми зараз перестали боятися загрози, розповіла для Wave RBC.ua психолог-консультант та психотерапевт Анна Протасова.

Від гострого страху до опору - як працює адаптація

Щоб розібратися в цьому питанні, потрібно зрозуміти саму природу адаптації до стресу. Коли виникає небезпека, починається гостра фаза стресової реакції - психіка та тіло миттєво активуються, щоб якомога швидше впоратися із загрозою.

"Саме на цій фазі ми відчуваємо найбільше тривоги і страху та активно діємо, аби себе убезпечити. Нам також потрібен певний час, щоб зорієнтуватися в ситуації та визначити, які саме дії є ефективними для подолання причини стресу", - пояснює Анна Протасова.

Вона додала, якщо ж небезпека зберігається тривалий час, стресова реакція переходить у стадію опору. Тут уже немає такої різкої активізації - ми перебуваємо на певному плато, використовуючи наявні ресурси для подолання загрози.

"У масштабах країни такими ресурсами стали моніторингові канали та додатки чи зміна системи оповіщення про тривогу по районах і рівнях. На особистому рівні ми також навчилися ясніше розрізняти ступінь небезпеки та заздалегідь готуватися до можливих масованих обстрілів. Усе це - ознаки здорової творчої адаптації та опору стресу", - наголошує експертка.

Спокій під час тривоги може бути як адаптацією, так і сильною втомою (фото: Getty Images)

Чому спокій під вибухи може бути сигналом біди

Психотерапевтка пояснює, що опір вимагає значних внутрішніх сил, і з часом, якщо їх не вистачає, починається наступна стадія стресової реакції - виснаження.

Зовнішніми діями вона може нагадувати опір, але внутрішній стан сильно змінюється: з’являється спустошення, оніміння, байдужість. Психіка починає економити ресурси.

"Збоку це може виглядати як безстрашність, коли людина спостерігає за вибухами з вікна чи спокійно спить під канонаду, або як незворушність, коли хтось "просто живе своє життя", не читаючи новин. Проте часто це сигнал біди від виснаженої психіки", - каже вона.

Яку ціну ми платимо за притуплення реакцій

За словами Анни Протасової, таке оніміння має свою ціну:

Пряма загроза життю. Зростають ризики безпеки, адже навіть у ситуації реальної небезпеки людина може не потурбуватися про власний захист.

Зростають ризики безпеки, адже навіть у ситуації реальної небезпеки людина може не потурбуватися про власний захист. Проблеми зі здоров’ям. Хоча ми не усвідомлюємо емоцій, реакції на небезпеку все одно виникають у тілі й із часом накопичуються. Це призводить до розладів сну, апатії, порушень ментального здоров’я та фізичних захворювань, коли організм бере на себе тягар непрожитого стресу.

Хоча ми не усвідомлюємо емоцій, реакції на небезпеку все одно виникають у тілі й із часом накопичуються. Це призводить до розладів сну, апатії, порушень ментального здоров’я та фізичних захворювань, коли організм бере на себе тягар непрожитого стресу. Погіршення стосунків. Втративши чутливість до себе, ми стаємо менш емпатичними до інших, можемо зриватися на близьких, частіше відчуваємо відстороненість і самотність.

Відсутність реакції на небезпеку - це наслідки життя у довготривалому стресі (фото: Getty Images)

Як зберегти здорову реакцію та не дійти до виснаження

Психотерапевтка пояснює: щоб залишатися на стадії опору і не провалитися у виснаження, потрібні ресурси - саме на них і варто фокусуватися:

Турбота про тіло. Повноцінне харчування, фізична активність, сон і підтримка фізичного здоров’я є базовою основою нашої опірності.

Повноцінне харчування, фізична активність, сон і підтримка фізичного здоров’я є базовою основою нашої опірності. Регулярна саморегуляція. Тілесні практики, робота з диханням, емоційне розвантаження та відкрите проговорення власних переживань не дозволяють стресу накопичуватися.

Тілесні практики, робота з диханням, емоційне розвантаження та відкрите проговорення власних переживань не дозволяють стресу накопичуватися. Підтримка оточення. Спілкування з близькими та за необхідності професійна допомога фахівця суттєво посилюють здатність справлятися з хронічним стресом.

Зменшення чутливості до небезпеки на п’ятий рік війни - природна реакція психіки на неприродну небезпечну ситуацію.

"Ми не можемо вимкнути цей механізм силою волі, проте здатні бути уважними до свого стану та помічати, коли саме втрачаємо чутливість і чому. Так ми зможемо переконатися, що справді розвиваємо в собі сміливість перед обличчям небезпеки, а не заморожуємося у здатності відчути загрозу", - резюмує експертка.