Почему мы годами откладываем свои мечты и как это изменить

Где пролегает граница между рациональным ожиданием удачного момента и психологическим самосаботажем, незаметно крадущим наши годы.
Изменить работу, выучить иностранный язык или наконец поехать в мечтательную поездку… Большинство из нас имеет списки вещей, которые искренне хочется воплотить в жизнь. Однако месяц за месяцем и год за годом эти стремления остаются в статусе "когда-то потом" - после праздников, после завершения проекта, с нового года или "когда станет спокойнее". Почему это происходит? Узнайте из эксклюзивной колонки коуча Ольги Могильной для Wave RBC.UA.
Наш мозг устроен так, чтобы уберечь нас от опасности. А любая мечта – это выход в неизвестность. Чтобы уберечь вас от возможной боли, психика строит очень убедительные ловушки.
Это психологическая установка, при которой человек верит, что его настоящая жизнь начнется только после определенного события: " Вот когда я похуду / куплю квартиру / выйду замуж / вырастут дети - тогда и начну жить для себя" . В результате нынешний момент воспринимается только как черновик.
Пока мечта остается только в вашей голове, она идеальна. Вы мысленно успешны, талантливы и признаны. Но как только вы делаете реальный шаг, есть риск столкнуться с реальностью: получить отказ, совершить ошибку, услышать критику. Психице проще жить с иллюзией «я могла бы, если бы попробовала», чем рискнуть и узнать, что с первого раза что-то не получилось.
"Если уже открывать свой бизнес, то сразу велик", "Если учить язык, то по меньшей мере по два часа каждый день". Когда мы ставим себе слишком высокую планку, мозг пугается масштаба задачи и выбирает вообще ничего не делать. Перфекционизм – один из главных врагов любого прогресса.
Иногда мы годами откладываем цель просто потому, что она на самом деле не наша. Она может быть навязана соцсетями, родителями, партнерством или общественным "так надо". Если внутри нет настоящего "я этого хочу", то и энергии на реализацию мозга выделять не будет.
Для украинцев в последние годы проблема откладывания жизни приобрела дополнительные измерения:
Нам кажется, что отложить мечту – это совершенно бесплатно. "Ну, не сделала сейчас, сделаю через год, что здесь такого?"
На самом деле, за это мы платим огромным количеством личного ресурса. Нереализованные желания не пропадают без вести, они остаются висеть незакрытыми фоновыми задачами в нашей оперативной памяти. Это вызывает фоновую тревожность, обесценивание собственных сил, чувство апатии и даже скрытую зависть к людям, которые просто отважились и сделали.
Если вы устали ждать и хотите наконец-то сдвинуться с мертвой точки, попробуйте изменить подход:
Идеального времени не придет никогда. Не будет момента, когда исчезнут абсолютно все проблемы, появится 100% уверенности и достаточно свободного времени. Жизнь происходит прямо сейчас.
Лучшее время, чтобы начать действовать – это когда вы все еще немного боитесь, не чувствуете себя готовой на все 100%, но делаете первый маленький шаг вперед. Сделайте его уже сегодня, ведь вы и ваша мечта этого стоят.