Почему мы боимся начинать новое, даже когда очень этого хотим

Загораетесь идеей, расписываете план, а когда нужно сделать первый шаг – откладываете его на потом?
В авторской колонке для Wave RBC.UA коуч Ольга Могильная объясняет, что на самом деле блокирует нас на старте и как научиться двигаться вперед, не дожидаясь окончательного исчезновения страха.
Наш мозг биологически заточен под сохранение энергии и выживаемость. С точки зрения эволюции, все знакомое – безопасное (даже, если оно дискомфортно или не доставляет радости), а все неизвестное – это потенциальная угроза. Когда вы решаете сменить профессию, запустить собственный бизнес или просто выйти из привычной зоны комфорта, мозг реагирует на это как на выход в темный лес.
Чаще всего под общим названием "страх нового" скрываются четыре конкретных триггера:
Ожидание момента, когда страх полностью исчезнет – это ловушка. Он не исчезнет, потому что это часть нашей физиологии. Задача состоит в том, чтобы сделать страх управляемым и не разрешать ему принимать решение за вас.
Когда цель кажется огромной, мозг видит в ней угрозу. Если ваша цель – написать книгу, запустить продукт или изменить сферу деятельности, не пытайтесь сделать все сразу. Разбейте масштабный замысел на столь мелкие шаги, чтобы мозг просто не успел испугаться. Не "запустить проект", а "один час в день уделять проекту". Не "изменить работу", а "обновить один раздел в резюме".
Чтобы не застрять в тревожных мыслях, переведите их в плоскость осознанности с помощью четырех последовательных шагов:
Мы часто подробно представляем самые плохие сценарии развития событий, если попробуем и не получится. Но редко задаем себе другой вопрос: " Что произойдет с моей жизнью через год, если я не попробую и оставлю все точно так, как есть сейчас?" . Часто цена бездействия оказывается гораздо выше риска возможной ошибки.
Никто не должен проходить путь перемен наедине. Когда вы остаетесь один на один с собственными сомнениями, внутренний критик всегда говорит громче, чем голос потенциала.
Ищите окружение, которое уже проходит подобный путь или уже достигло того, о чем вы мечтаете. Это могут быть коллеги, единомышленники, менторы или коучи. Партнерство создает безопасное пространство, где можно обсудить риски, получить объективный взгляд со стороны и сохранить фокус на главном, когда становится тяжело.
Это решение о том, что то, к чему вы стремитесь, гораздо важнее вашего дискомфорта перед неизвестностью.
Не ждите идеального понедельника, дополнительного сертификата или полной готовности. Его не будет, пока вы не начнете движение.
Совершите один маленький шаг прямо сейчас: сделайте один важный звонок, внесите изменения в резюме или откройте пустой документ для первого наброска. Большие перемены всегда начинаются с незаметных первых действий.