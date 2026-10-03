Биохакинг или системный уход: как замедлить старение организма

О том, что происходит с организмом после 30 лет и как поддерживать его ресурс, эксклюзивно для Wave RBC.UA рассказала кандидат медицинских наук, руководитель AM System Ольга Бут.

После 30 лет организм может начать иначе реагировать на привычные нагрузки: недосып переносится сложнее, коже нужно больше времени на восстановление, а поддерживать физическую форму иногда становится тяжелее. В то же время 30 лет не является четким биологическим пределом, после которого человек начинает стремительно стареть.

Почему после 30 организм может реагировать иначе

По словам врача, именно в этом возрасте некоторые люди начинают замечать первые проявления возрастных изменений. В частности, после стресса или нескольких ночей с недостаточным количеством сна коже может потребоваться больше времени для восстановления.

Также с возрастом постепенно меняется соотношение мышечной и жировой ткани. Если уровень физической активности снижается, то поддерживать привычную физическую форму может быть сложнее.

Еще одно изменение, которое люди могут замечать - колебание уровня энергии. Постоянное недосыпание, высокий уровень стресса и недостаточная физическая активность способны влиять на самочувствие независимо от возраста.

Нужны ли БАДы и anti-age процедуры

Стремление сохранить молодость часто подталкивает людей к разным экспериментам со здоровьем. Среди популярных практик - прием БАДов, "капельницы молодости", детокс-программы и соковые диеты.

Эксперт советует не использовать такие методы без учета индивидуального состояния организма. По ее словам, биологически активные добавки могут быть целесообразны при наличии конкретных показаний, но бесконтрольный прием или избыток определенных веществ может иметь нежелательные последствия.

Осторожности нуждаются и в так называемых детокс-программах. Для здоровых людей нет достаточных научных оснований полагать, что соковые диеты или специальные программы помогают "вывести токсины" из организма. Некоторые ограничительные методики, напротив, могут создавать дополнительные риски.

Ольга Бут (фото предоставлено Ольгой)

Не полагайтесь только на косметические процедуры

Не следует также полагаться только на косметологические процедуры. Они могут оказывать влияние на внешний вид кожи, но не заменяют полноценного сна, физической активности, сбалансированного питания и профилактического контроля здоровья.

"Омоложение не начинается с препаратов или процедур. Оно начинается с понимания того, что происходит в организме именно сейчас", - отмечает Ольга Бут.

5 шагов для поддержания здоровья

Сохранять мышечную массу, а не только контролировать вес . Одной из важнейших anti-age стратегий есть регулярная физическая активность, особенно силовые тренировки.

Именно мышечная ткань в значительной степени определяет физическую выносливость, быстроту обмена веществ и функциональные возможности организма.

Обеспечивать организм необходимыми питательными веществами. Основой рациона должны быть качественные источники белка, овощи, фрукты, полезные жиры, клетчатка и достаточное количество микронутриентов.

Не ожидать симптомов, чтобы проверять здоровье. Многие изменения в организме могут длительно не вызывать никаких жалоб. Именно поэтому профилактические обследования следует проходить регулярно.

Контролировать факторы, влияющие на здоровое старение. Достаточная физическая активность, полноценный сон, сбалансированное питание, отказ от курения, умеренное потребление алкоголя и контроль хронических заболеваний оказывают гораздо большее влияние на здоровое долголетие, чем большинство популярных anti-age практик.

Персонализировать подход. Одна из главных ошибок - пытаться применять к себе популярные протоколы или рекомендации без учета собственных особенностей.