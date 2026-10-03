Біохакінг чи системний догляд: як сповільнити старіння організму

Про те, що відбувається з організмом після 30 років і як підтримувати його ресурс, ексклюзивно для Wave RBC.UA розповіла кандидатка медичних наук, керівниця AM System Ольга Бут.

Після 30 років організм може почати інакше реагувати на звичні навантаження: недосип переноситься складніше, шкірі потрібно більше часу на відновлення, а підтримувати фізичну форму іноді стає важче. Водночас 30 років не є чіткою біологічною межею, після якої людина починає стрімко старіти.

Чому після 30 організм може реагувати інакше

За словами лікарки, саме в цьому віці деякі люди починають помічати перші прояви вікових змін. Зокрема, після стресу або кількох ночей із недостатньою кількістю сну шкірі може знадобитися більше часу для відновлення.

Також із віком поступово змінюється співвідношення м’язової та жирової тканини. Якщо рівень фізичної активності знижується, підтримувати звичну фізичну форму може бути складніше.

Ще одна зміна, яку люди можуть помічати - коливання рівня енергії. Постійний недосип, високий рівень стресу та недостатня фізична активність здатні впливати на самопочуття незалежно від віку.

Чи потрібні БАДи та anti-age процедури

Прагнення зберегти молодість часто підштовхує людей до різних експериментів зі здоров’ям. Серед популярних практик - прийом БАДів, "крапельниці молодості", детокс-програми та сокові дієти.

Експертка радить не використовувати такі методи без урахування індивідуального стану організму. За її словами, біологічно активні добавки можуть бути доцільними за наявності конкретних показань, але безконтрольний прийом або надлишок певних речовин може мати небажані наслідки.

Обережності потребують і так звані детокс-програми. Для здорових людей немає достатніх наукових підстав вважати, що сокові дієти чи спеціальні програми допомагають "вивести токсини" з організму. Деякі обмежувальні методики, навпаки, можуть створювати додаткові ризики.

Ольга Бут (фото надане Ольгою)

Не покладайтесь лише на косметичні процедури

Не варто також покладатися лише на косметологічні процедури. Вони можуть впливати на зовнішній вигляд шкіри, але не замінюють повноцінного сну, фізичної активності, збалансованого харчування та профілактичного контролю здоров’я.

"Омолодження не починається з препаратів чи процедур. Воно починається з розуміння того, що відбувається в організмі саме зараз", - зазначає Ольга Бут.

5 кроків для підтримки здоров’я

Зберігати м’язову масу, а не лише контролювати вагу. Однією з найважливіших anti-age стратегій є регулярна фізична активність, особливо силові тренування.

Саме м’язова тканина значною мірою визначає фізичну витривалість, швидкість обміну речовин та функціональні можливості організму.

Забезпечувати організм необхідними поживними речовинами. Основою раціону мають бути якісні джерела білка, овочі, фрукти, корисні жири, клітковина та достатня кількість мікронутрієнтів.

Не чекати симптомів, щоб перевіряти здоров’я. Багато змін в організмі можуть тривалий час не викликати жодних скарг. Саме тому профілактичні обстеження варто проходити регулярно.

Контролювати фактори, які впливають на здорове старіння. Достатня фізична активність, повноцінний сон, збалансоване харчування, відмова від куріння, помірне споживання алкоголю та контроль хронічних захворювань мають набагато більший вплив на здорове довголіття, ніж більшість популярних anti-age практик.

Персоналізувати підхід. Одна з головних помилок - намагатися застосовувати до себе популярні протоколи чи рекомендації без урахування власних особливостей.

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