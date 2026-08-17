UN Tourism запускает специальную инициативу Safe Destinations Challenge для Украины
Главная Путешествия UN Tourism запускает специальную инициативу Safe Destinations Challenge для Украины
Путешествия

UN Tourism запускает специальную инициативу Safe Destinations Challenge для Украины

Наша страна стала одним из государств, которые получат техническую поддержку в сфере безопасности туристических дестинаций

Автор: Иванна Пашкевич
Фото: UN Tourism запускает Safe Destinations Challenge в Украине (фото предоставлено пресс-службой ДАРТ)
Дата: 17 августа 2026

Во время первого за 10 лет визита главы UN Tourism в Украину организация объявила специальную категорию инициативы Safe Destinations Challenge. Ее цель – поиск новых решений для безопасности, устойчивости и восстановления туристических дестинаций после кризисов и катастроф.

О запуске инициативы сообщили во время брифинга генерального секретаря UN Tourism Шайхи Аль-Нувайс и главы ДАРТ Наталии Табаки в Киеве, на котором побывала журналистка Wave RBC.UA Иванна Пашкевич.

Что известно о Safe Destinations Challenge

Safe Destinations Challenge подразумевает техническую поддержку государств-членов UN Tourism в пяти разных регионах мира. Украина стала одной из стран, для которых предусмотрена такая поддержка.

Инициатива должна помочь найти новые технологические решения для повышения безопасности туристических дестинаций, их устойчивости и скорейшего восстановления после кризисных периодов и катастроф.

В ходе брифинга представители UN Tourism подчеркнули, что туристическая сфера сегодня сталкивается с разными видами угроз - от последствий изменения климата и природных катастроф до войн и вооруженных конфликтов.

Именно поэтому организация ищет решения, которые могут применяться в разных странах.

UN Tourism запускает специальную инициативу Safe Destinations Challenge для УкраиныUN Tourism запускает Safe Destinations Challenge в Украине (фото предоставлено пресс-службой ДАРТ)

Почему опыт Украины важен для мира

Отдельное внимание Аль-Нувайс обратила на опыт, накопленный Украиной в условиях полномасштабной войны.

"Украина имеет уникальные чрезвычайно богатые знания в сфере цифровых технологий и коммуникаций во времена кризисов. В условиях полномасштабной войны украинский туристический сектор научился работать в условиях постоянных рисков – от воздушных тревог и ракетных атак до эвакуации, кризисных коммуникаций и обеспечения безопасности людей", - рассказала генеральный секретарь UN Tourism Шай.

"Именно этот обширный опыт может стать основой для новых международных решений в сфере безопасного и устойчивого туризма", - добавила она.

По ее словам, Украина может стать не только получателем международной поддержки, но и страной, чьи выработки в сфере безопасности будут полезны для других государств.

"Это знание, которое мы хотим создать в Украине, для Украины, но не только для Украины", - подчеркнула Аль-Нувайс во время брифинга.

UN Tourism запускает специальную инициативу Safe Destinations Challenge для УкраиныUN Tourism запускает Safe Destinations Challenge в Украине (фото предоставлено пресс-службой ДАРТ)

Какие решения будут искать

Речь идет, в частности, о технологиях, которые позволят путешественникам получать в одном источнике актуальную информацию об опасностях в той или иной стране.

Это могут быть предупреждения о климатических и природных угрозах, военных рисках, конфликтах и других ситуациях, которые могут влиять на безопасность туристов.

К поиску решений планируют привлекать украинские стартапы, инноваторов и представителей малого и среднего бизнеса, а также компании Европы и других стран мира.

Предложения будут принимать до 30 сентября. После этого лучшие решения отберут для презентации и последующего пилотирования.

Тестировать их планируют, прежде всего, в Украине - на популярных или наиболее уязвимых к опасностям туристических дестинациях.

В перспективе успешные решения смогут масштабировать другие страны мира, которые сталкиваются с похожими вызовами.

Теги: ООН Туризм
Главные новости
Умерла Хайден Панеттьери - звезда "Героев" и бывшая невеста Кличко Умерла Хайден Панеттьери - звезда "Героев" и бывшая невеста Кличко Новинки нонфикшна: что почитать о здоровье, истории Украины, саморазвитии и бизнесе Новинки нонфикшна: что почитать о здоровье, истории Украины, саморазвитии и бизнесе