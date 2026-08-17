UN Tourism запускает специальную инициативу Safe Destinations Challenge для Украины

Во время первого за 10 лет визита главы UN Tourism в Украину организация объявила специальную категорию инициативы Safe Destinations Challenge. Ее цель – поиск новых решений для безопасности, устойчивости и восстановления туристических дестинаций после кризисов и катастроф.

О запуске инициативы сообщили во время брифинга генерального секретаря UN Tourism Шайхи Аль-Нувайс и главы ДАРТ Наталии Табаки в Киеве, на котором побывала журналистка Wave RBC.UA Иванна Пашкевич.

Что известно о Safe Destinations Challenge

Safe Destinations Challenge подразумевает техническую поддержку государств-членов UN Tourism в пяти разных регионах мира. Украина стала одной из стран, для которых предусмотрена такая поддержка.

Инициатива должна помочь найти новые технологические решения для повышения безопасности туристических дестинаций, их устойчивости и скорейшего восстановления после кризисных периодов и катастроф.

В ходе брифинга представители UN Tourism подчеркнули, что туристическая сфера сегодня сталкивается с разными видами угроз - от последствий изменения климата и природных катастроф до войн и вооруженных конфликтов.

Именно поэтому организация ищет решения, которые могут применяться в разных странах.

UN Tourism запускает Safe Destinations Challenge в Украине (фото предоставлено пресс-службой ДАРТ)

Почему опыт Украины важен для мира

Отдельное внимание Аль-Нувайс обратила на опыт, накопленный Украиной в условиях полномасштабной войны.

"Украина имеет уникальные чрезвычайно богатые знания в сфере цифровых технологий и коммуникаций во времена кризисов. В условиях полномасштабной войны украинский туристический сектор научился работать в условиях постоянных рисков – от воздушных тревог и ракетных атак до эвакуации, кризисных коммуникаций и обеспечения безопасности людей", - рассказала генеральный секретарь UN Tourism Шай.

"Именно этот обширный опыт может стать основой для новых международных решений в сфере безопасного и устойчивого туризма", - добавила она.

По ее словам, Украина может стать не только получателем международной поддержки, но и страной, чьи выработки в сфере безопасности будут полезны для других государств.

"Это знание, которое мы хотим создать в Украине, для Украины, но не только для Украины", - подчеркнула Аль-Нувайс во время брифинга.

UN Tourism запускает Safe Destinations Challenge в Украине (фото предоставлено пресс-службой ДАРТ)

Какие решения будут искать

Речь идет, в частности, о технологиях, которые позволят путешественникам получать в одном источнике актуальную информацию об опасностях в той или иной стране.

Это могут быть предупреждения о климатических и природных угрозах, военных рисках, конфликтах и других ситуациях, которые могут влиять на безопасность туристов.

К поиску решений планируют привлекать украинские стартапы, инноваторов и представителей малого и среднего бизнеса, а также компании Европы и других стран мира.

Предложения будут принимать до 30 сентября. После этого лучшие решения отберут для презентации и последующего пилотирования.

Тестировать их планируют, прежде всего, в Украине - на популярных или наиболее уязвимых к опасностям туристических дестинациях.

В перспективе успешные решения смогут масштабировать другие страны мира, которые сталкиваются с похожими вызовами.