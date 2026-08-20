Украина не Израиль: почему наша модель возвращения авиарейсов будет другой

Почему опыт Израиля нельзя просто повторить

Израиль часто приводится в качестве примера страны, которая продолжает функционировать в условиях постоянных угроз безопасности. Однако украинская ситуация имеет принципиальные отличия.

Мосулезная отметила, что Израиль десятилетиями выстраивал систему безопасности, раннее предупреждение об угрозах и инфраструктуре реагирования. Даже при наличии подобных систем в Украине механически перенести израильскую модель было бы невозможно, ведь отличаются и характер угроз и средства, которыми совершаются атаки.

Также не совсем корректно сравнивать Украину со странами Ближнего Востока, которые во время отдельных обострений могут временно ограничивать или возобновлять авиаперевозки. Там речь идет о других масштабах рисков и, как правило, более короткие циклы таких ограничений.

А пример ОАЭ, сделавших туризм важной частью экономической стратегии, может оказаться полезным скорее с точки зрения роли туризма в восстановлении экономики, а не как готовая модель функционирования авиации в условиях войны.

Первые украинские рейсы будут иметь символическое значение

Если ситуация с безопасностью позволит постепенно возвращать гражданские рейсы, процесс, скорее всего, не будет одномоментным. Сначала речь идет об осторожных и ограниченных шагах, которые впоследствии могут масштабироваться в зависимости от ситуации.

Особенно важно заранее объяснять пассажирам новые правила: какие аэропорты будут работать, какие ограничения будут действовать, как будет проходить регистрация, что будет происходить в случае воздушной тревоги и как планировать время на поездку.

В то же время, потенциальное открытие украинского неба не будет означать мгновенного исчезновения маршрутов через соседние страны. Туроператоры будут продолжать работу с аэропортами Молдовы, Польши, Румынии, Чехии и других стран.

В то же время возврат авиапутешествий потребует времени и скоординированной работы всех участников рынка. Сначала это могут быть единичные или ограниченные рейсы, а уже впоследствии более широкая сеть направлений, если это позволят безопасным условиям.