Україна не Ізраїль: чому наша модель повернення авіарейсів буде іншою

Чому досвід Ізраїлю не можна просто повторити

Ізраїль часто наводять як приклад країни, яка продовжує функціонувати в умовах постійних безпекових загроз. Проте українська ситуація має принципові відмінності.

Мосулезна зазначила, що Ізраїль десятиліттями вибудовував систему безпеки, раннього попередження про загрози та інфраструктуру реагування. Навіть за наявності подібних систем в Україні механічно перенести ізраїльську модель було б неможливо, адже відрізняються і характер загроз, і засоби, якими здійснюються атаки.

Так само не зовсім коректно порівнювати Україну з країнами Близького Сходу, які під час окремих загострень можуть тимчасово обмежувати або відновлювати авіаперевезення. Там йдеться про інші масштаби ризиків і, як правило, коротші цикли таких обмежень.

А приклад ОАЕ, які зробили туризм важливою частиною економічної стратегії, може бути корисним радше з точки зору ролі туризму у відновленні економіки, а не як готова модель функціонування авіації в умовах війни.

Перші українські рейси матимуть символічне значення

Якщо безпекова ситуація дозволить поступово повертати цивільні рейси, процес, найімовірніше, не буде одномоментним. Спочатку йдеться про обережні та обмежені кроки, які згодом можуть масштабуватися залежно від ситуації.

Особливо важливо буде заздалегідь пояснювати пасажирам нові правила: які аеропорти працюватимуть, які обмеження діятимуть, як проходитиме реєстрація, що відбуватиметься у випадку повітряної тривоги та як планувати час на поїздку.

Водночас потенційне відкриття українського неба не означатиме миттєвого зникнення маршрутів через сусідні країни. Туроператори продовжуватимуть працювати з аеропортами Молдови, Польщі, Румунії, Чехії та інших країн.

Водночас повернення авіаподорожей вимагатиме часу та скоординованої роботи всіх учасників ринку. Спочатку це можуть бути поодинокі або обмежені рейси, а вже згодом - ширша мережа напрямків, якщо це дозволятимуть безпекові умови.