Как будут открывать небо в Украине: реалистичный взгляд на будущее туризма

Но если взглянуть на ситуацию без эмоций, возможное открытие неба до окончания войны вряд ли будет похоже на возвращение к довоенному туризму, считает глава Join Up! Украина Ирина Мосулезная. Детали – в эксклюзивном материале для Wave RBC.UA.

После более чем четырех лет без гражданских полетов из украинских аэропортов сама идея их восстановления выглядит очень символично. Она дает ощущение возвращения к нормальности: не бронировать билеты на поезд или автобус в соседнюю страну, чтобы вылететь на отдых, а отправиться в путешествие прямо из собственного украинского аэропорта.

Вероятнее всего, это будет история не о заполненных чартерах на курорты, а об очень осторожном, ограниченном и контролируемом запуске отдельных рейсов.

И это важно проговаривать уже сейчас, чтобы ожидания туристов, бизнеса и рынка в общем-то не разошлись с тем, как на практике может выглядеть первый этап возобновления полетов из Украины.

Возможный запуск первых рейсов – не о массовом туризме

Украинское воздушное пространство закрыто для гражданской авиации с первого дня полномасштабного вторжения. Поэтому, когда мы говорим сегодня о возможном возобновлении полетов, нужно помнить: безопасность остается главной предпосылкой, а не одним из критериев.

Первоначальный этап, скорее всего, будет иметь много ограничений для авиакомпаний и аэропортов. Речь идет не только о технической готовности аэропортов или желании и готовности перевозчиков вернуться. Важны маршруты, время выполнения рейсов, возможность работать только в четко определенные интервалы времени, допустимое одновременное количество самолетов в воздушном пространстве и способность аэропортов быстро реагировать на возможные воздушные тревоги.

Еще одна деталь, которая приобретает новое значение и является одной из решающих для организации полетов: пропускная способность аэропорта в условиях военных рисков. Теперь учитывается не только сколько пассажиров аэропорт способен качественно обслужить за единицу времени, но и сколько людей можно будет оперативно перевести в укрытие, если ситуация этого потребует.

Поэтому на старте не стоит ждать большого туристического потока из Украины. Более реалистичный сценарий - единичные регулярные рейсы, постепенное тестирование и отладка процессов и очень осторожное наращивание частот. Туристические направления могут появиться позже, когда будет ясно, какие именно ограничения будут действовать и какую пропускную способность будет иметь система.

Какие аэропорты откроются - вопрос прежде всего безопасности

Решение об открытии конкретных аэропортов – это не вопрос пожеланий туроператоров или авиакомпаний. Оно будет зависеть от государства, наших сил обороны, регуляторов, международных партнеров и рынка авиационного страхования.

С практической точки зрения логично предполагать, что на первых этапах больше шансов будут иметь аэропорты, расположенные ближе к западной границе. Чем меньше времени самолет будет находиться в воздушном пространстве Украины, тем меньше рисков и проще планировать рейс в пределах определенных ограничений. Аэропорты, расположенные дальше от границы, могут возвращаться к гражданским полетам уже на следующих этапах, когда условия станут более стабильными и, возможно, предсказуемыми.

Аэропорт "Борисполь" в 2014 году (фото: Getty Images)

В то же время, даже частичное открытие неба не будет означать автоматического сворачивания уже выстроенной логистики через соседние страны. Для украинского туриста она за эти годы стала понятной, привычной и менее стрессовой, чем в начале полномасштабной войны.

Чаще всего организованные туристы летают из Молдовы, Польши и Румынии

В последние годы украинский турист фактически научился путешествовать без собственных аэропортов. Основными пунктами вылета стали аэропорты соседних стран.

Важнейшим хабом для многих украинцев стал Кишинев. В прошлом году этим аэропортом, согласно внутренней статистике Join Up!™, воспользовалось более 237 тысяч украинских туристов. Для сравнения: аэропортом Жешува, вторым по популярности по нашим данным, воспользовалось более 50 тысяч туристов.

Преимущество аэропорта Кишинева – относительно удобная логистика и обычно более быстрое прохождение границы по сравнению с некоторыми другими направлениями. Для туристов с востока, юга, центра и частично из Киева Молдова часто выглядит более практичным вариантом, чем поездка через страну под возможные воздушные тревоги до польской границы.

Международный аэропорт имени Евгения Доги в Кишиневе (фото: facebook.com/AirportChisinau)

Второе, как уже упоминалось выше, ключевое направление – Польша, прежде всего Жешув. Для западных областей, прежде всего Львовской и Ивано-Франковской, польские аэропорты остаются естественным выбором благодаря близости к границе. Также украинцы активно пользуются аэропортами Варшавы, Катовице, румынского Бухареста и другими региональными и крупными хабами.

В то же время такое деление не безусловно. Выбор зависит от региона, конкретного тура, цены, даты вылета, доступности трансфера и ситуации на границе. Но общий подход уже сформировался: туристы выбирают не просто ближайший аэропорт, а менее рискованный маршрут по времени и прогнозируемости.

Граница стала частью туристического продукта

До 2022 дорога в аэропорт была техническим нюансом. Сегодня она стала частью туристического опыта. Турист покупает не только тур, но и понимание того, как он доберется до аэропорта.

Именно поэтому в последние годы так возросла роль организованных трансферов. Если раньше аэропорт в соседней стране казался сложной логистической задачей, сегодня для многих туристов это уже знакомый маршрут: автобус забирает группу, довозит до терминала, стыковка с рейсом просчитана.

В то же время пересечение границ не стало однозначно и везде проще. На молдовском направлении главным фактором задержек обычно является сезонный рост потока, хотя в целом сейчас это самый быстрый и самый легкий путь за границу для украинцев. На польском направлении очереди остаются менее прогнозируемыми. Дополнительным фактором стали новые цифровые процедуры контроля на внешних границах Шенгена (система EES): в пиковый сезон они могут увеличивать время прохождения формальностей и система еще не заработала полноценно.

Поэтому мы видим рост интереса к железнодорожной логистике. Для многих туристов пересечение границы в поезде психологически проще: меньше неопределенности, более короткая остановка и ожидание. Государство реагирует на этот спрос и способствует упрощению логистики. К примеру, недавно Укрзализныця на маршруте Киев - Кишинев добавила остановку неподалеку от аэропорта, где можно сесть на бесплатный автобусный шаттл, направляющийся к терминалу.

Украинский турист изменился, но не отказался от путешествий

Война не остановила желание украинцев путешествовать, но изменила его структуру.

Во-первых, люди стали ездить на отдых реже. Если раньше часть туристов могла позволить себе несколько заграничных поездок в год, то сегодня чаще выбирают один основной отпуск. На это влияют и деньги, и бытовые обстоятельства, и семейная ситуация, и моральное состояние.

Во-вторых, путешествие перестало быть темой, о которой неудобно говорить. В первые несколько лет войны отпуск часто воспринимался как нечто почти табуированное. Сейчас он стал обычным с точки зрения внутренней морали и социальных оценок методом восстановления. Люди не всегда стремятся к приключениям или новым впечатлениям – часто они едут, чтобы выспаться, пожить без воздушных тревог и обстрелов, увидеть море, почувствовать, что жизнь продолжается и не откладывается на неопределенное время.

Семья на берегу моря (фото: Getty Images)

В-третьих, снизился спрос на насыщенные экскурсионные программы. После сложной дороги в аэропорт, прохождение границы и перелета туристы все чаще хотят простого сценария отдыха: приехать в отель, выдохнуть и полежать у моря, а не бегать с локации на локацию.

Заметно изменились и пиковые даты путешествий. Если к 2022 году высокий спрос часто приходился на большие праздники, то сейчас ключевыми стали периоды детских каникул. Семейный календарь значит больше праздничного. А сами праздники многие украинцы теперь чаще хотят проводить дома, с семьей.

Есть еще один значимый сдвиг: путешествия приобрели больше ценности на уровне эмоций и ощущений. Для многих людей это уже не о статусе или отметке "побывал в модном месте", а о времени с близкими, общих воспоминаниях, восстановлении и очень понятном в текущих условиях желаниях - жить сейчас, а не откладывать на когда-то.

Украина – не Израиль: придется создавать собственный кейс

Если обращаться к международному опыту, на который мы могли бы опереться, то должны констатировать, что прямых аналогов украинской ситуации нет.

У Израиля десятилетиями выстроена система безопасности, раннего оповещения об опасности и другая инфраструктура реагирования на воздушные угрозы. Но даже если представить, что у нас бы это все появилось, средства, которыми нас атакуют, тоже не совсем корректно сравнивать с летящими на Израиль.

Кроме того, страны Ближнего Востока во время обострений могут временно ограничивать или восстанавливать полеты, но это обычно более короткие циклы и другие масштабы рисков. А ОАЭ, которые упоминаются в качестве примера стратегической ставки на туризм, для нас выступают скорее уроком о роли туризма в экономике, а не модели открытия неба в условиях войны.

Украина, вероятно, будет создавать собственный кейс. И главное, что мы можем извлечь из международного опыта, - это не конкретная модель или подход, а принципы: прозрачная коммуникация, поэтапность, приоритет безопасности и очень четкие правила для пассажиров.

Что будет делать туристический рынок

Как туроператор мы не ожидаем, что частичное открытие неба сразу изменит всю туристическую логистику и перезапустит туризм в Украине. И мы не планируем отказываться от программ из Молдовы, Польши, Румынии, Чехии и других наших рынков оперирования, даже когда появятся рейсы из Украины. Эти маршруты уже стали частью стабильной туристической системы для украинцев, в том числе живущих за границей, а также частью нашего стратегического масштабирования на международном рынке туризма.

Открытие украинского неба станет не заменой, а дополнительной возможностью.

Когда условия безопасности позволят возвращать именно туристические рейсы, рынок отреагирует быстро. Украинцы ждут этого. Специально убеждать людей летать из Украины вряд ли понадобится. Еще важнее будет другой момент: объяснить, какие аэропорты будут открыты, какие ограничения действуют, как проходит регистрация на рейс, происходящий в случае объявления воздушной тревоги, как планировать время и чего не стоит ожидать на старте.

Возвращение авиапутешествий из Украины будет происходить не одним днем. Этот процесс потребует времени и четких, скоординированных действий всех участников. Сначала – осторожных и ограниченных, а дальше – более масштабных, если будут позволять условия безопасности.

Несмотря на все, первые рейсы из Украины будут иметь огромное значение. Ведь они вернут украинцам не столько удобство, сколько ощущение, что страна возвращается в норму и постепенно восстанавливает связь с миром.