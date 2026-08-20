Как будут открывать небо в Украине: реалистичный взгляд на будущее туризма

Возобновление полетов в Украине не будет означать мгновенный туристический бум, считает глава Join Up! Украина Ирина Мосулезная
После более чем четырех лет без гражданских полетов из украинских аэропортов сама идея их восстановления выглядит очень символично. Она дает ощущение возвращения к нормальности: не бронировать билеты на поезд или автобус в соседнюю страну, чтобы вылететь на отдых, а отправиться в путешествие прямо из собственного украинского аэропорта.
Но если взглянуть на ситуацию без эмоций, возможное открытие неба до окончания войны вряд ли будет похоже на возвращение к довоенному туризму, считает глава Join Up! Украина Ирина Мосулезная. Детали – в эксклюзивном материале для Wave RBC.UA.
Вероятнее всего, это будет история не о заполненных чартерах на курорты, а об очень осторожном, ограниченном и контролируемом запуске отдельных рейсов.
И это важно проговаривать уже сейчас, чтобы ожидания туристов, бизнеса и рынка в общем-то не разошлись с тем, как на практике может выглядеть первый этап возобновления полетов из Украины.
Украинское воздушное пространство закрыто для гражданской авиации с первого дня полномасштабного вторжения. Поэтому, когда мы говорим сегодня о возможном возобновлении полетов, нужно помнить: безопасность остается главной предпосылкой, а не одним из критериев.
Первоначальный этап, скорее всего, будет иметь много ограничений для авиакомпаний и аэропортов. Речь идет не только о технической готовности аэропортов или желании и готовности перевозчиков вернуться. Важны маршруты, время выполнения рейсов, возможность работать только в четко определенные интервалы времени, допустимое одновременное количество самолетов в воздушном пространстве и способность аэропортов быстро реагировать на возможные воздушные тревоги.
Еще одна деталь, которая приобретает новое значение и является одной из решающих для организации полетов: пропускная способность аэропорта в условиях военных рисков. Теперь учитывается не только сколько пассажиров аэропорт способен качественно обслужить за единицу времени, но и сколько людей можно будет оперативно перевести в укрытие, если ситуация этого потребует.
Поэтому на старте не стоит ждать большого туристического потока из Украины. Более реалистичный сценарий - единичные регулярные рейсы, постепенное тестирование и отладка процессов и очень осторожное наращивание частот. Туристические направления могут появиться позже, когда будет ясно, какие именно ограничения будут действовать и какую пропускную способность будет иметь система.
Решение об открытии конкретных аэропортов – это не вопрос пожеланий туроператоров или авиакомпаний. Оно будет зависеть от государства, наших сил обороны, регуляторов, международных партнеров и рынка авиационного страхования.
С практической точки зрения логично предполагать, что на первых этапах больше шансов будут иметь аэропорты, расположенные ближе к западной границе. Чем меньше времени самолет будет находиться в воздушном пространстве Украины, тем меньше рисков и проще планировать рейс в пределах определенных ограничений. Аэропорты, расположенные дальше от границы, могут возвращаться к гражданским полетам уже на следующих этапах, когда условия станут более стабильными и, возможно, предсказуемыми.
Аэропорт "Борисполь" в 2014 году (фото: Getty Images)
В то же время, даже частичное открытие неба не будет означать автоматического сворачивания уже выстроенной логистики через соседние страны. Для украинского туриста она за эти годы стала понятной, привычной и менее стрессовой, чем в начале полномасштабной войны.
В последние годы украинский турист фактически научился путешествовать без собственных аэропортов. Основными пунктами вылета стали аэропорты соседних стран.
Важнейшим хабом для многих украинцев стал Кишинев. В прошлом году этим аэропортом, согласно внутренней статистике Join Up!™, воспользовалось более 237 тысяч украинских туристов. Для сравнения: аэропортом Жешува, вторым по популярности по нашим данным, воспользовалось более 50 тысяч туристов.
Преимущество аэропорта Кишинева – относительно удобная логистика и обычно более быстрое прохождение границы по сравнению с некоторыми другими направлениями. Для туристов с востока, юга, центра и частично из Киева Молдова часто выглядит более практичным вариантом, чем поездка через страну под возможные воздушные тревоги до польской границы.
Международный аэропорт имени Евгения Доги в Кишиневе (фото: facebook.com/AirportChisinau)
Второе, как уже упоминалось выше, ключевое направление – Польша, прежде всего Жешув. Для западных областей, прежде всего Львовской и Ивано-Франковской, польские аэропорты остаются естественным выбором благодаря близости к границе. Также украинцы активно пользуются аэропортами Варшавы, Катовице, румынского Бухареста и другими региональными и крупными хабами.
В то же время такое деление не безусловно. Выбор зависит от региона, конкретного тура, цены, даты вылета, доступности трансфера и ситуации на границе. Но общий подход уже сформировался: туристы выбирают не просто ближайший аэропорт, а менее рискованный маршрут по времени и прогнозируемости.
До 2022 дорога в аэропорт была техническим нюансом. Сегодня она стала частью туристического опыта. Турист покупает не только тур, но и понимание того, как он доберется до аэропорта.
Именно поэтому в последние годы так возросла роль организованных трансферов. Если раньше аэропорт в соседней стране казался сложной логистической задачей, сегодня для многих туристов это уже знакомый маршрут: автобус забирает группу, довозит до терминала, стыковка с рейсом просчитана.
В то же время пересечение границ не стало однозначно и везде проще. На молдовском направлении главным фактором задержек обычно является сезонный рост потока, хотя в целом сейчас это самый быстрый и самый легкий путь за границу для украинцев. На польском направлении очереди остаются менее прогнозируемыми. Дополнительным фактором стали новые цифровые процедуры контроля на внешних границах Шенгена (система EES): в пиковый сезон они могут увеличивать время прохождения формальностей и система еще не заработала полноценно.
Поэтому мы видим рост интереса к железнодорожной логистике. Для многих туристов пересечение границы в поезде психологически проще: меньше неопределенности, более короткая остановка и ожидание. Государство реагирует на этот спрос и способствует упрощению логистики. К примеру, недавно Укрзализныця на маршруте Киев - Кишинев добавила остановку неподалеку от аэропорта, где можно сесть на бесплатный автобусный шаттл, направляющийся к терминалу.
Война не остановила желание украинцев путешествовать, но изменила его структуру.
Во-первых, люди стали ездить на отдых реже. Если раньше часть туристов могла позволить себе несколько заграничных поездок в год, то сегодня чаще выбирают один основной отпуск. На это влияют и деньги, и бытовые обстоятельства, и семейная ситуация, и моральное состояние.
Во-вторых, путешествие перестало быть темой, о которой неудобно говорить. В первые несколько лет войны отпуск часто воспринимался как нечто почти табуированное. Сейчас он стал обычным с точки зрения внутренней морали и социальных оценок методом восстановления. Люди не всегда стремятся к приключениям или новым впечатлениям – часто они едут, чтобы выспаться, пожить без воздушных тревог и обстрелов, увидеть море, почувствовать, что жизнь продолжается и не откладывается на неопределенное время.
Семья на берегу моря (фото: Getty Images)
В-третьих, снизился спрос на насыщенные экскурсионные программы. После сложной дороги в аэропорт, прохождение границы и перелета туристы все чаще хотят простого сценария отдыха: приехать в отель, выдохнуть и полежать у моря, а не бегать с локации на локацию.
Заметно изменились и пиковые даты путешествий. Если к 2022 году высокий спрос часто приходился на большие праздники, то сейчас ключевыми стали периоды детских каникул. Семейный календарь значит больше праздничного. А сами праздники многие украинцы теперь чаще хотят проводить дома, с семьей.
Есть еще один значимый сдвиг: путешествия приобрели больше ценности на уровне эмоций и ощущений. Для многих людей это уже не о статусе или отметке "побывал в модном месте", а о времени с близкими, общих воспоминаниях, восстановлении и очень понятном в текущих условиях желаниях - жить сейчас, а не откладывать на когда-то.
Если обращаться к международному опыту, на который мы могли бы опереться, то должны констатировать, что прямых аналогов украинской ситуации нет.
У Израиля десятилетиями выстроена система безопасности, раннего оповещения об опасности и другая инфраструктура реагирования на воздушные угрозы. Но даже если представить, что у нас бы это все появилось, средства, которыми нас атакуют, тоже не совсем корректно сравнивать с летящими на Израиль.
Кроме того, страны Ближнего Востока во время обострений могут временно ограничивать или восстанавливать полеты, но это обычно более короткие циклы и другие масштабы рисков. А ОАЭ, которые упоминаются в качестве примера стратегической ставки на туризм, для нас выступают скорее уроком о роли туризма в экономике, а не модели открытия неба в условиях войны.
Украина, вероятно, будет создавать собственный кейс. И главное, что мы можем извлечь из международного опыта, - это не конкретная модель или подход, а принципы: прозрачная коммуникация, поэтапность, приоритет безопасности и очень четкие правила для пассажиров.
Как туроператор мы не ожидаем, что частичное открытие неба сразу изменит всю туристическую логистику и перезапустит туризм в Украине. И мы не планируем отказываться от программ из Молдовы, Польши, Румынии, Чехии и других наших рынков оперирования, даже когда появятся рейсы из Украины. Эти маршруты уже стали частью стабильной туристической системы для украинцев, в том числе живущих за границей, а также частью нашего стратегического масштабирования на международном рынке туризма.
Открытие украинского неба станет не заменой, а дополнительной возможностью.
Когда условия безопасности позволят возвращать именно туристические рейсы, рынок отреагирует быстро. Украинцы ждут этого. Специально убеждать людей летать из Украины вряд ли понадобится. Еще важнее будет другой момент: объяснить, какие аэропорты будут открыты, какие ограничения действуют, как проходит регистрация на рейс, происходящий в случае объявления воздушной тревоги, как планировать время и чего не стоит ожидать на старте.
Возвращение авиапутешествий из Украины будет происходить не одним днем. Этот процесс потребует времени и четких, скоординированных действий всех участников. Сначала – осторожных и ограниченных, а дальше – более масштабных, если будут позволять условия безопасности.
Несмотря на все, первые рейсы из Украины будут иметь огромное значение. Ведь они вернут украинцам не столько удобство, сколько ощущение, что страна возвращается в норму и постепенно восстанавливает связь с миром.