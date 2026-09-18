Сидней на мгновение превратился в Готем: Бэтмена заметили на крыше знаменитой оперы

Жителей Сидней удивила необычная картина: на крыше всемирно известной Сиднейской оперы появился человек в полном костюме Бэтмена. Фигура в черном плаще стояла высоко над гаванью, словно наблюдала за городом с крыши где-то в Готеме.

Wave RBC.UA рассказывает об этом со ссылкой на ABC News .

Не новый фильм о Бэтмене

Бэтмен был замечен утром 17 сентября. Фото и видео необычного зрелища быстро разлетелись соцсетями: на них Темный рыцарь стоит на одном из характерных "парусов" здания Сиднейской оперы.

Одна из очевидцев рассказала Storyful, что увидела Бэтмена около 5:50 утра, а когда покидала локацию в 7:20, он все еще находился на крыше.

По ее словам, прохожие останавливались, смотрели вверх, фотографировали и обсуждали увиденное.

Появление героя сразу породило предположение, что в Сиднее могут снимать сцены для нового фильма о Бэтмене.

Этому поспособствовали и первые сообщения местных медиа: полиция Нового Южного Уэльса якобы связала появление персонажа со съемками фильма в городе.

Однако впоследствии Variety Australia выяснило, что к кинопроизводству акция отношения не имела.

На самом деле появление Темного рыцаря стало частью акции к Batman Day - ежегодному Дню Бэтмена, который в этом году будет отмечен 19 сентября.

По данным Variety Australia, увиденное 17 сентября могло быть репетицией перед основным событием.

В субботу, 19 сентября, в 18:00 у Сиднейской оперы запланирована еще одна специальная акция для поклонников героя.

Так что человек на крыше точно не был Робертом Паттинсоном, который сейчас работает над продолжением "Бэтмена" совсем в другом месте.

Что известно о Дне Бэтмена

DC официально объявила, что Batman Day 2026 состоится 19 сентября и станет глобальным событием для поклонников персонажа.

Центральной премьерой празднования этого года станет специальный комикс "Batman of Two Worlds", в котором объединят две различные версии Темного рыцаря.

В разных странах запланированы тематические события в книжных магазинах и магазинах комиксов, встречи с авторами, конкурсы косплей и специальные релизы.

В этом году исполняется 87 лет со дня появления Бэтмена. Персонаж дебютировал в 1939 году в комиксе Detective Comics №27 и стал одним из самых известных супергероев DC.

А что с новым "Бэтменом"

Продолжение фильма с Робертом Паттинсоном действительно находится в производстве, но его снимают в Лондоне, а не в Сиднее.

Сам Паттинсон недавно подтвердил, что будет работать над сиквелом в британской столице до конца года.

Кадр из фильма "Бэтмен"

Премьера нового фильма планируется на февраль 2028 года.

Так что эффектное появление Бэтмена над Сиднейской гаванью оказалось не истоком со съемочной площадки, а способом превратить одно из самых известных мест Австралии в маленький Готем в канун праздника Темного рыцаря.