Сідней на мить перетворився на Готем: Бетмена помітили на даху знаменитої опери

Загадкова поява Темного лицаря породила чутки про зйомки нового фільму з Робертом Паттінсоном, однак справжня причина виявилася іншою
Жителів Сіднея здивувала незвичайна картина: на даху всесвітньо відомої Сіднейської опери з'явилася людина у повному костюмі Бетмена. Фігура в чорному плащі стояла високо над гаванню, наче спостерігала за містом із даху десь у Готемі.
Wave RBC.UA розповідає про це з посиланням на ABC News.
Бетмена помітили вранці 17 вересня. Фото та відео незвичайного видовища швидко розлетілися соцмережами: на них Темний лицар стоїть на одному з характерних "вітрил" будівлі Сіднейської опери.
Одна з очевидців розповіла Storyful, що побачила Бетмена близько 5:50 ранку, а коли залишала локацію о 7:20, він усе ще перебував на даху.
За її словами, перехожі зупинялися, дивилися вгору, фотографували та обговорювали побачене.
Поява героя одразу породила припущення, що у Сіднеї можуть знімати сцени для нового фільму про Бетмена.
Цьому посприяли й перші повідомлення місцевих медіа: поліція Нового Південного Уельсу нібито пов'язала появу персонажа зі зйомками фільму в місті.
Однак згодом Variety Australia з'ясувало, що до кіновиробництва акція стосунку не мала.
Насправді поява Темного лицаря стала частиною акції до Batman Day - щорічного Дня Бетмена, який цього року відзначатимуть 19 вересня.
За даними Variety Australia, побачене 17 вересня могло бути репетицією перед основною подією.
На суботу, 19 вересня, о 18:00 біля Сіднейської опери запланована ще одна спеціальна акція для шанувальників героя.
Тож людина на даху точно не була Робертом Паттінсоном, який зараз працює над продовженням "Бетмена" зовсім в іншому місці.
DC офіційно оголосила, що Batman Day 2026 відбудеться 19 вересня та стане глобальною подією для прихильників персонажа.
Центральною прем'єрою цьогорічного святкування стане спеціальний комікс "Batman of Two Worlds", у якому поєднають дві різні версії Темного лицаря.
У різних країнах також заплановані тематичні події у книгарнях та магазинах коміксів, зустрічі з авторами, конкурси косплею та спеціальні релізи.
Цього року виповнюється 87 років від появи Бетмена. Персонаж дебютував у 1939 році в коміксі Detective Comics №27 і відтоді став одним із найвідоміших супергероїв DC.
Продовження фільму з Робертом Паттінсоном справді перебуває у виробництві, але його знімають у Лондоні, а не в Сіднеї.
Сам Паттінсон нещодавно підтвердив, що працюватиме над сиквелом у британській столиці до кінця року.
Кадр з фільму "Бетмен"
Прем'єру нового фільму наразі планують на лютий 2028 року.
Тож ефектна поява Бетмена над Сіднейською гаванню виявилася не витоком зі знімального майданчика, а способом перетворити одне з найвідоміших місць Австралії на маленький Готем напередодні свята Темного лицаря.