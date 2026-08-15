Популярный аэропорт Сицилии закрыли из-за извержения Этны: что нужно знать туристам

Вулканический пепел уже привел к отмене сотен рейсов в разгар туристического сезона
Извержение вулкана Этна повлекло за собой серьезный транспортный коллапс на Сицилии. Международный аэропорт Катания-Фонтанаросса, один из главных воздушных узлов острова, вынужден приостановить полеты из-за обилия вулканического пепла в воздухе.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Reuters.
По состоянию на утро 15 августа все прилеты и вылеты из Катания приостановлены по меньшей мере до 15:00 по местному времени 15 августа.
Оператор аэропорта SAC предупреждает пассажиров не отправляться в терминал, пока они не проверят статус своего рейса непосредственно в авиакомпании.
Проблемы продолжаются уже больше недели. Из почти 2 тысяч рейсов, запланированных в Катанию с 6 по 12 августа, примерно 36% отменили , еще около 630 перенаправили в другие аэропорты.
Это уже называют самым серьезным нарушением работы аэропорта из-за Этны как минимум за последние два десятилетия.
Точную дату полного возобновления полетов власти пока не называют.
По информации ANSA, ситуацию усугубляет ветер, который продолжает переносить вулканический пепел в направлении Катания.
Возможное изменение погодных условий ожидается 17 августа, и именно оно может стать переломным моментом для авиасообщения.
При этом вулканическая активность Этны не прекращается. Итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии сообщает о продолжении как излияния лавы, так и взрывной активности с образованием пепла.
Туристам с билетами в или из Катания советуют проверять статус рейса перед выездом в аэропорт.
Часть самолетов перенаправляются в Палермо и Комизо, из-за чего дополнительная нагрузка возникла и на других транспортных узлах Сицилии.
Ситуация особенно сложна из-за того, что в Италии сейчас идет пик летнего туристического сезона и празднование Феррагосто.
Тысячи пассажиров уже столкнулись с отменами и многократными переносами рейсов.