Осенние локации Киева: атмосферные места для прогулок, кофе и фото

В столице и окрестностях можно найти не только парки с золотой листвой, но и уютные заведения с декором и сезонными напитками
Осенью Киев предлагает немало вариантов отдыха - от прогулок среди деревьев до кофе в атмосферных заведениях. Собрали несколько локаций, где можно почувствовать осеннее настроение, сделать фотографии и провести время с друзьями.
Куда пойти, чтобы сделать осенние фото и поднять себе настроение, узнайте в материале Wave RBC.UA.
В Добропарке, расположенном в селе Мотыжин, до 18 октября обустроили осеннюю локацию. Здесь собрали тысячи тыкв, установили тематические домики, а территорию украсили декоративными травами, сеном и хризантемами.
Для посетителей подготовили фотозоны, а вечером пространство подсвечивают огоньками. Стоимость взрослого билета составляет 500 грн, детского и льготного - 350 грн.
Для прогулки среди осенних деревьев подойдет Национальный ботанический сад имени Николая Гришко. Осенью здесь можно увидеть сизые ели, багряные кусты, золотистые травы и аллеи, цвета которых меняются вместе с природой.
На территории есть склоны и смотровые площадки с видами на Днепр и левобережную часть столицы. Это отличный вариант для тех, кто хочет провести больше времени на природе и сделать стильные фотографии на фоне осенней листвы.
Цветочная мастерская по адресу Кловский спуск, 11, организовала осеннюю фотолокацию с кукурузой, тыквами и хризантемами. Локация подойдет тем, кто хочет сделать осенние фотографии на фоне сезонных декораций в центре города.
Съемка на собственный телефон бесплатна в течение 10 минут и доступна в порядке живой очереди, если на локации нет приглашенных фотографов. Фотосессия с собственным фотографом будет стоить 500 гривен за 10 минут, а от заведения - 1200.
Парк в центральной части Киева привлекает уютными аллеями и панорамными видами на Днепр. Осенью отдых здесь можно совместить с посещением Михайловской площади, Михайловского Златоверхого монастыря и расположенных поблизости заведений.
Это прекрасное место для неспешного отдыха и фотографий на фоне городских пейзажей.
Кафе KITCHEN&GARDEN расположено на территории ВДНГ по адресу проспект Академика Глушкова, 1, павильон 93. Заведение расположено среди зелени и яблоневого сада, что делает его интересным вариантом для осеннего отдыха.
Сюда можно посетить после прогулки по выставочному комплексу, чтобы выпить сезонный напиток и отдохнуть среди деревьев и цветов.