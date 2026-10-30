Норвегия показала дизайнерские туалеты в ответ на оскорбление Трампа

Норвегия нашла необычный способ отреагировать на резкие высказывания президента США Дональда Трампа. Как сообщает Wave RBC.UA, Национальный туристический совет Visit Norway опубликовал подборку интереснейших общественных туалетов страны, обыграв оскорбительное сравнение, которое американский лидер использовал в адрес Норвегии.

Что сказал Трамп о Норвегии

Инициатива появилась после выступления Трампа на митинге в Мичигане. Там он подверг критике Норвегию из-за того, что не получил Нобелевскую премию мира, а также заявил, что больше не будет принимать мигрантов из этой страны.

Во время речи он назвал Норвегию "страной-дерьмом. В ответ Visit Norway решил использовать ситуацию с юмором. Туристический совет опубликовал фотографии необычных общественных туалетов и сопровождал их иронической подписью: "Норвегия снова делает туалеты отличными!"

В агентстве также отметили, что эти объекты заслуживают отдельного внимания независимо от того, действительно ли путешественникам нужно ими воспользоваться.

Подборка дизайнерских общественных туалетов

Среди самых известных примеров - туалет на смотровой площадке Стегастейн в регионе Согне-фьорд на западе Норвегии. Он отличается минималистической архитектурой и большими затемненными панорамными окнами, через которые открывается вид.

В то же время, благодаря особой конструкции посетители могут любоваться пейзажем, оставаясь незаметными снаружи. Это сооружение даже включили в список десяти лучших общественных туалетов мира.

Туалет в Allmannajuvet в Сауде, Норвегия (фото: Vist Norway)

Еще один объект, попавший в подборку - волнообразная уборная Ureddplassen на диком побережье Гельгеланда.

Ее необычная форма восходит к морскому ландшафту, а сама площадка открывает вид на Норвежское море. Некоторые международные издания раньше называли ее одним из самых живописных общественных туалетов мира.

Уборная Ureddplassen на побережье Гельгеланда (фото: visitnorway)

В список вошла модернистский туалет возле смотровой площадки Utsikten, туалет Tungeneset на острове Сенья, который особенно эффектно смотрится на фоне северного сияния, и треугольное сооружение, известное как "золотой туалет".

Туалет Tungeneset на острове Сеня (фото: visitnorway)

Все эти объекты расположены среди норвежских природных ландшафтов - неподалеку от рек, водопадов и горных пейзажей.

В туристическом совете отмечают, что такие остановки позволяют путешественникам не торопиться и наслаждаться природой. Иногда архитектура туалетов становится не менее интересной частью путешествия, чем сами туристические маршруты.

В то же время в Министерстве иностранных дел Норвегии напомнили Трампу о важной детали: Нобелевскую премию мира присуждает не норвежское правительство и не государство, а независимый Нобелевский комитет.

Туалет Ostasteidn в Ryfylke (фото: visitnorway)