Молдова, Польша или Румыния: из каких аэропортов украинцы чаще всего летают

Аэропорт Кишинева чаще выбирают украинцы

Одним из самых важных пунктов вылета для украинских туристов стал аэропорт Кишинева.

По внутренней статистике Join UP!, в прошлом году им воспользовалось более 237 тысяч украинских туристов. Для сравнения, из аэропорта Жешува, занявшего второе место по популярности, вылетели более 50 тысяч путешественников.

Известность Кишинева в значительной степени объясняется логистикой. Для многих украинцев дорога в Молдову удобнее, чем длительный маршрут через всю страну до польской границы.

"Преимущество аэропорта Кишинева - относительно удобная логистика и обычно быстрее прохождение границы по сравнению с некоторыми другими направлениями", - отметила Ирина Мосулезная.

Особенно актуален этот вариант для туристов из центральных, южных и восточных регионов Украины, а также частично из Киева. Для них поездка в Молдову может оказаться более практичной, чем длительный переезд к западной границе.

Польша - еще одно ключевое направление

Среди аэропортов особое место занимает Жешув, которым в прошлом году воспользовались более 50 тысяч туристов по данным Join UP!

Для жителей западных областей Украины, в частности Львовской и Ивано-Франковской, польские аэропорты остаются одним из удобных вариантов благодаря близости к границе.

В то же время, украинцы пользуются не только Жешувом. Среди популярных вариантов аэропорты Варшавы, Катовице и других польских городов.

Универсального маршрута нет

В список также входит Бухарест и другие крупные и региональные аэропорты соседних стран.

Впрочем, универсального маршрута для всех путешественников нет. Выбор аэропорта зависит от региона проживания, конкретного тура, стоимости поездки, даты вылета, возможностей трансфера и ситуации на границе.

По словам Мосулезной, общий подход украинских туристов за последние годы изменился: они оценивают не только расстояние до аэропорта, но время в пути и предсказуемость маршрута.