Молдова, Польща чи Румунія: з яких аеропортів українці найчастіше літають

Аеропорт Кишинева частіше обирають українці

Одним із найважливіших пунктів вильоту для українських туристів став аеропорт Кишинева.

За внутрішньою статистикою Join UP!, торік ним скористалися понад 237 тисяч українських туристів. Для порівняння, з аеропорту Жешува, який посів друге місце за популярністю, вилетіли понад 50 тисяч мандрівників.

Популярність Кишинева значною мірою пояснюється логістикою. Для багатьох українців дорога до Молдови є зручнішою, ніж тривалий маршрут через усю країну до польського кордону.

"Перевага аеропорту Кишинева - відносно зручна логістика та зазвичай швидше проходження кордону порівняно з деякими іншими напрямками", - зазначила Ірина Мосулезна.

Особливо актуальним цей варіант залишається для туристів із центральних, південних і східних регіонів України, а також частково з Києва. Для них поїздка до Молдови може виявитися практичнішою, ніж тривалий переїзд до західного кордону.

Польща - ще один ключовий напрямок

Серед аеропортів особливе місце займає Жешув, яким торік скористалися понад 50 тисяч туристів за даними Join UP!.

Для мешканців західних областей України, зокрема Львівської та Івано-Франківської, польські аеропорти залишаються одним із найзручніших варіантів завдяки близькості до кордону.

Водночас українці користуються не лише Жешувом. Серед популярних варіантів також аеропорти Варшави, Катовіце та інших польських міст.

Універсального маршруту немає

До переліку також входить Бухарест та інші великі й регіональні аеропорти сусідніх країн.

Втім, універсального маршруту для всіх мандрівників немає. Вибір аеропорту залежить від регіону проживання, конкретного туру, вартості подорожі, дати вильоту, можливостей трансферу та ситуації на кордоні.

За словами Мосулезної, загальний підхід українських туристів за останні роки змінився: вони оцінюють не лише відстань до аеропорту, а й час у дорозі та передбачуваність маршруту.