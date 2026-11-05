В Лондоне зажгли рождественскую иллюминацию на знаменитой Carnaby Street

В Лондоне официально начался рождественский сезон: на знаменитой торговой улице Carnaby Street включили праздничную иллюминацию. Wave RBC.UA сообщает, что, несмотря на то, что до Рождества еще почти два месяца, район Soho уже погрузился в атмосферу зимних праздников.

Рождественская праздничная иллюминация

Оформление этого года получило название Press Play on Christmas и посвящено эстетике британского Рождества 1990-х годов.

В дизайне использовали яркие цвета, необычные декоративные элементы и мотивы, отсылаемые в попкультуру того времени. Праздничную концепцию разработала студия Sculptivate.

Иллюминацией украсили не только Carnaby Street, но и соседнее пространство Kingly Court, где расположены рестораны, кафе и магазины.

Carnaby Street (фото: instagram.com/thisissoho)

Carnaby Street (фото: instagram.com/thisissoho)

Carnaby Street (фото: instagram.com/thisissoho)

Организаторы также подготовили для посетителей музыкальные выступления с хитами 1990-х и рождественскими композициями, фотозоны и предложения от местных заведений.

Это популярная локация в Лондоне

Carnaby Street традиционно является одной из популярных локаций Лондона для праздничных прогулок и шопинга.

Ежегодно ее рождественское оформление имеет отдельную тему, так что улица становится одним из мест, где можно почувствовать приближение праздников еще до декабря.