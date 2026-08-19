Куда украинцы ездили отдыхать летом 2026 года: топ направлений и цены на туры

Туристические фавориты украинцев этим летом изменились не кардинально, однако возросла популярность менее переполненных курортов
Летом 2026 среди украинских туристов наибольшим спросом пользовались Албания, Греция, Испания, Кипр и Египет. В то же время, все больше путешественников отказываются от самых массовых курортов и ищут альтернативные направления с меньшим количеством туристов.
Об этом в комментарии для Wave RBC.UA рассказал основатель "Туристичної агенції №1" и Telegram-канала "Тури не за всі гроші" Юрий Гринив.
Пятерку лидеров по продажам этим летом сформировали Албания, Греция, Испания, Кипр и Египет.
Последний остается популярен даже в самые жаркие месяцы. Эксперт объясняет это сухим климатом, из-за которого высокую температуру там часто переносить легче, чем аномальную жару в Европе.
"Если говорить именно с точки зрения наших продаж, то этим летом среди лидеров были Албания, Греция, Испания, Кипр и Египет", - рассказал он.
Юрий Гринив (фото предоставлено экспертом)
Отдельно последние два года среди украинцев набирает популярность Эль-Аламейн на севере Египта. Сезон там длится только с июня по сентябрь.
В отличие от Хургады или Шарм-эль-Шейха, здесь нет коралловых рифов, а курорт известен белыми пляжами и водой яркого цвета, а по погоде больше напоминает средиземноморские направления Европы.
Самым популярным форматом среди украинцев остаются туры на 7 ночей, хотя туристы часто бронируют поездки на 9-10 или 14 ночей.
Комфортный бюджет на отдых вдвоем, по словам Гринива, составляет примерно 80-140 тысяч гривен.
"Если говорить о том сегменте, где турист может выбирать отель не только из того, что доступно по определенной цене, а именно под свои пожелания, то это примерно 80-140 тысяч гривен за тур на двоих с перелетом, проживанием, трансфером и страховкой, это достаточно комфортный рабочий бюджет", - поделился Юрий.
Если бюджет ниже 80 тысяч гривен, выбор гостиниц уже существенно зависит от конкретных дат и доступных предложений.
Впрочем, в июне туристам удалось существенно сэкономить. Некоторые отели, которые в июле-августе стоили 100-120 тысяч гривен на двоих, в начале лета можно было забронировать за 55-65 тысяч.
"Особенно хорошие цены были на Албанию, Италию и Кипр", - отметил эксперт.
Юрий Гринив (фото предоставлено экспертом)
По сравнению с летом 2025 туристические предпочтения украинцев кардинально не изменились. Однако усилился запрос на менее массовые направления.
"Каждый год все чаще мы слышим запросы типа: "Только не Турция, Болгария или Египет", - рассказал Гринив.
По его словам, туристы стали внимательнее оценивать не только гостиницу, но и сам курорт: что можно увидеть рядом, какие там море и пляжи, природные локации и инфраструктура.
Одним из неожиданных фаворитов этого сезона стала Фуэртевентура на Канарских островах.
"В этом сезоне среди украинцев заметно возрос интерес к острову Фуэртевентура на Канарах", - отметил эксперт.
Интересное изменение произошло и в Албании. В продажах агентства Вльора опередила Ксамиль и Саранду, традиционно являвшихся одними из самых популярных курортов страны среди украинцев.
Эксперт говорит, что Ксамиль и Саранда стали настолько раскручены, что в разгар сезона большое количество туристов уже может мешать комфортному отдыху.
Вльора предлагает новые современные отели, формат all inclusive и пока более доступные цены.
"Влера, которая расположена относительно недалеко от так называемых "албанских Мальдив" и является хорошей базой для однодневных экскурсий по другим курортам, предлагает любимый для украинского туриста формат отдыха all inclusive, новые современные и стильные отели еще пока по очень адекватным ценам", - рассказывает Юрий.
Именно поиск менее переполненных, но комфортных курортов, по наблюдениям туристического бизнеса, становится одной из самых заметных тенденций среди украинских путешественников.