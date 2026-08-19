Куда украинцы ездили отдыхать летом 2026 года: топ направлений и цены на туры

Летом 2026 среди украинских туристов наибольшим спросом пользовались Албания, Греция, Испания, Кипр и Египет. В то же время, все больше путешественников отказываются от самых массовых курортов и ищут альтернативные направления с меньшим количеством туристов.

Об этом в комментарии для Wave RBC.UA рассказал основатель "Туристичної агенції №1" и Telegram-канала "Тури не за всі гроші" Юрий Гринив.

Куда чаще всего ездили украинцы летом

Пятерку лидеров по продажам этим летом сформировали Албания, Греция, Испания, Кипр и Египет.

Последний остается популярен даже в самые жаркие месяцы. Эксперт объясняет это сухим климатом, из-за которого высокую температуру там часто переносить легче, чем аномальную жару в Европе.

"Если говорить именно с точки зрения наших продаж, то этим летом среди лидеров были Албания, Греция, Испания, Кипр и Египет", - рассказал он.

Юрий Гринив (фото предоставлено экспертом)

Отдельно последние два года среди украинцев набирает популярность Эль-Аламейн на севере Египта. Сезон там длится только с июня по сентябрь.

В отличие от Хургады или Шарм-эль-Шейха, здесь нет коралловых рифов, а курорт известен белыми пляжами и водой яркого цвета, а по погоде больше напоминает средиземноморские направления Европы.

Сколько стоил отдых в 2026 году

Самым популярным форматом среди украинцев остаются туры на 7 ночей, хотя туристы часто бронируют поездки на 9-10 или 14 ночей.

Комфортный бюджет на отдых вдвоем, по словам Гринива, составляет примерно 80-140 тысяч гривен.

"Если говорить о том сегменте, где турист может выбирать отель не только из того, что доступно по определенной цене, а именно под свои пожелания, то это примерно 80-140 тысяч гривен за тур на двоих с перелетом, проживанием, трансфером и страховкой, это достаточно комфортный рабочий бюджет", - поделился Юрий.

Если бюджет ниже 80 тысяч гривен, выбор гостиниц уже существенно зависит от конкретных дат и доступных предложений.

Впрочем, в июне туристам удалось существенно сэкономить. Некоторые отели, которые в июле-августе стоили 100-120 тысяч гривен на двоих, в начале лета можно было забронировать за 55-65 тысяч.

"Особенно хорошие цены были на Албанию, Италию и Кипр", - отметил эксперт.

Юрий Гринив (фото предоставлено экспертом)

Украинцы хотят отдыхать "без соседей"

По сравнению с летом 2025 туристические предпочтения украинцев кардинально не изменились. Однако усилился запрос на менее массовые направления.

"Каждый год все чаще мы слышим запросы типа: "Только не Турция, Болгария или Египет", - рассказал Гринив.

По его словам, туристы стали внимательнее оценивать не только гостиницу, но и сам курорт: что можно увидеть рядом, какие там море и пляжи, природные локации и инфраструктура.

Какие направления стали открытием лета

Одним из неожиданных фаворитов этого сезона стала Фуэртевентура на Канарских островах.

"В этом сезоне среди украинцев заметно возрос интерес к острову Фуэртевентура на Канарах", - отметил эксперт.

Интересное изменение произошло и в Албании. В продажах агентства Вльора опередила Ксамиль и Саранду, традиционно являвшихся одними из самых популярных курортов страны среди украинцев.

Эксперт говорит, что Ксамиль и Саранда стали настолько раскручены, что в разгар сезона большое количество туристов уже может мешать комфортному отдыху.

Вльора предлагает новые современные отели, формат all inclusive и пока более доступные цены.

"Влера, которая расположена относительно недалеко от так называемых "албанских Мальдив" и является хорошей базой для однодневных экскурсий по другим курортам, предлагает любимый для украинского туриста формат отдыха all inclusive, новые современные и стильные отели еще пока по очень адекватным ценам", - рассказывает Юрий.

Именно поиск менее переполненных, но комфортных курортов, по наблюдениям туристического бизнеса, становится одной из самых заметных тенденций среди украинских путешественников.