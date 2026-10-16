Гигантский бургер с жутким лицом: McDonald's удивил сеть накануне Хэллоуина

В преддверии Хэллоуина соцсетями распространяется необычное видео из Нью-Йорка, на котором над городскими небоскребами возвышается гигантский бургер McDonald's. Вместо обычного сыра на нем можно увидеть жуткое лицо, напоминающее маску убийцы из фильма "Крик".

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram-страницу Vertex CGI .

Что показали в видео

В ролике огромный бургер расположен на фасаде высотного здания, над которым виднеется фирменный золотой логотип McDonald's.

Больше внимания привлекает расплавленный сыр, стекающий с верхней части бургера и образующий удлиненное лицо с пустыми глазами и открытым ртом.

Дизайн отсылает в культовую маску Ghostface из серии фильмов ужасов "Крик".

Необычный образ получил название McScream - сочетание названия сети ресторанов и слова "крик" на английском.

Визуальная идея сочетает элементы фастфуда, горора и геловинской эстетики.

Действительно ли McDonald's установил огромный бургер

Несмотря на реалистичность кадров, подтверждений того, что конструкция физически существует в Нью-Йорке, нет.

Видео опубликовал аккаунт Vertex CGI – креативной студии, специализирующейся на компьютерной графике, визуальных эффектах и создании реалистичных рекламных роликов.

Подобный формат известен как Fake Out of Home (FOOH). Он позволяет создавать виртуальные рекламные конструкции, которые на видео выглядят как настоящие объекты в городском пространстве.

В то же время концепция McScream не нова. Изображения гигантского бургера с жутким лицом появлялись в интернете еще в 2025 году.

Официального подтверждения от McDonald's по установке такой конструкции или выпуску одноименного бургера нет.

Зато к Геловину в 2026 году сеть анонсировала другую тематическую новинку - коллекционные ведерки Boo Buckets со злодеями Disney. Они появятся в американских ресторанах с 20 октября.