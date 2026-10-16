Гігантський бургер із моторошним обличчям: McDonald's здивував мережу напередодні Геловіну

Напередодні Геловіну соцмережами поширюється незвичайне відео з Нью-Йорка, на якому над міськими хмарочосами височіє гігантський бургер McDonald's. Замість звичайного сиру на ньому можна побачити моторошне обличчя, що нагадує маску вбивці з фільму "Крик".

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку Vertex CGI .

Що показали у відео

У ролику величезний бургер розташований на фасаді висотної будівлі, над якою видніється фірмовий золотий логотип McDonald's.

Найбільше уваги привертає розплавлений сир, який стікає з верхньої частини бургера й утворює видовжене обличчя з порожніми очима та відкритим ротом.

Дизайн відсилає до культової маски Ghostface із серії фільмів жахів "Крик".

Незвичайний образ отримав назву McScream - поєднання назви мережі ресторанів і слова "крик" англійською.

Візуальна ідея поєднує елементи фастфуду, горору та геловінської естетики.

Чи справді McDonald's встановив величезний бургер

Попри реалістичність кадрів, підтверджень того, що конструкція фізично існує в Нью-Йорку, немає.

Відео опублікував акаунт Vertex CGI - креативної студії, яка спеціалізується на комп'ютерній графіці, візуальних ефектах та створенні реалістичних рекламних роликів.

Подібний формат відомий як Fake Out of Home (FOOH). Він дозволяє створювати віртуальні рекламні конструкції, які на відео мають вигляд справжніх об'єктів у міському просторі.

Водночас концепція McScream не нова. Зображення гігантського бургера з моторошним обличчям з'являлися в інтернеті ще у 2025 році.

Офіційного підтвердження від McDonald's щодо встановлення такої конструкції або випуску однойменного бургера немає.

Натомість до Геловіну 2026 року мережа анонсувала іншу тематичну новинку - колекційні відерця Boo Buckets із лиходіями Disney. Вони з'являться в американських ресторанах із 20 жовтня.