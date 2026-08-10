Дуа Липа и Каллум Тернер устроили роскошный медовый месяц в Италии: где отдыхали звезды

После свадьбы на Сицилии Дуа Липа и Каллум Тернер отправились в романтическое путешествие по Италии. Звездная пара выбрала не один курорт, а целый маршрут вдоль побережья, останавливаясь в роскошных отелях и посещая интересные заведения.

Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Vanity Fair .

Каким был медовый месяц Дуа Липы и Каллума Тернера

После роскошной свадьбы в Палермо молодожены решили продлить итальянскую сказку и отправились в путешествие по стране. Их маршрут охватил сразу несколько популярных туристических направлений - от Сицилии и побережья Амальфи до Рима, Неаполя, Матери и Калабрии.

Влюбленных не раз замечали вместе во время отдыха. Фотографии по их путешествию быстро разлетелись соцсетями, а поклонники начали буквально восстанавливать маршрут знаменитостей по многочисленным фото и видео.

Дуа Липа во время медового месяца (фото: instagram.com/trattoriadadanilo)

Где отдыхали Дуа Липы и Каллум Тернер

Амальфитанское побережье

Одной из самых ярких остановок пара стало побережье Амальфи. Певицу заметили в Позитано, в частности, в Villa TreVille Beach Club. Частный пляжный клуб расположен в живописной части города и известен своими видами на Средиземное море.

Именно кадры с побережья Амальфи стали одними из самых популярных фото из медового месяца пара.

Dua Lipa and Callum Turner do the Amalfi Coast the way only insanely hot, insanely rich newlyweds can. pic.twitter.com/50jCDYemAX — Thought Catalog (@ThoughtCatalog) June 14, 2026



Роскошный отель в Таормине

Еще одной важной остановкой стала Таормина на Сицилии. Здесь супруги остановились в San Domenico Palace - исторической гостинице, которую поклонники сериала "Белый лотос" хорошо знают по второму сезону проекта.



Романтический Рим

Во время поездки молодожены также посетили столицу Италии. В Риме они побывали у знаменитого фонтана Треви.

Затем они поужинали в ресторане Trattoria da Danilo. Фото супругов из заведения собрали более 180 тысяч лайков в Instagram.

Дуа Липа и Каллум Тернер (фото: instagram.com/trattoriadadanilo)

Пара остановилась в роскошном номере люкс Prestige Deluxe Degli Artisti в историческом отеле Hotel Locarno.

Как известно, номер отличается аутентичным интерьером с расписанными вручную фресками на стенах и изысканной старинной мебелью.

Дуа Липа в отеле Locarno (фото: instagram.com/dualipa)

Пицца в Неаполе

Не обошелся медовый месяц и без гастрономической остановки. В Неаполе Липа и Тернер посетили историческую пиццерию Pizzeria Da Concettina ai Tre Santi, расположенную в районе Санита.

Липа и Тернер в Неаполе (фото: instagram.com/concettina3santi)

Порто-Эрколе

Пара также посетила Hotel Il Pellicano в Порто-Эрколе, где смогла насладиться отдыхом у моря. Отель открылся в 1950 году как частная резиденция, а впоследствии стал одним из самых известных курортов Тосканы.

Липа и Тернер (фото: instagram.com/concettina3santi)

Матера и Бернальда

Артиста вместе с любимым также побывала в Матери, где они гуляли по историческому району Сасси, известному по пещерным домам и старинной архитектурой.

Позже их заметили в Бернальде. Там пара гуляла вдоль Corso Umberto и рассматривала винтажные автомобили Porsche.



Тропея в Калабрии

Здесь Дуа Липа и Каллум Тернер ужинали в ресторане Il Convivio, а для проживания выбрали Villa Paola. Отель расположен недалеко от исторического центра и известен панорамными видами на Тирренское море.

Дуа Липа и Каллум Тернер на отдыхе (фото: instagram.com/dualipa)