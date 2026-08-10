Дуа Ліпа та Каллум Тернер влаштували розкішний медовий місяць в Італії: де відпочивали зірки

Після весілля на Сицилії Дуа Ліпа та Каллум Тернер вирушили у романтичну подорож Італією. Зіркова пара обрала не один курорт, а цілий маршрут уздовж узбережжя, зупиняючись у розкішних готелях та відвідуючи цікаві заклади.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Vanity Fair .

Яким був медовий місяць Дуа Ліпи та Каллума Тернера

Після розкішного весілля в Палермо молодята вирішили продовжити італійську казку та вирушили у подорож країною. Їхній маршрут охопив одразу кілька популярних туристичних напрямків - від Сицилії та узбережжя Амальфі до Рима, Неаполя, Матери й Калабрії.

Закоханих неодноразово помічали разом під час відпочинку. Фотографії з їхньої подорожі швидко розлетілися соцмережами, а шанувальники почали буквально відновлювати маршрут знаменитостей за численними фото та відео.

Дуа Ліпа під час медового місяця (фото: instagram.com/trattoriadadanilo)

Де відпочивали Дуа Ліпи та Каллум Тернер

Амальфітанське узбережжя

Однією з найяскравіших зупинок пари стало узбережжя Амальфі. Співачку помітили у Позітано, зокрема у Villa TreVille Beach Club. Приватний пляжний клуб розташований у мальовничій частині міста та відомий своїми краєвидами на Середземне море.

Саме кадри з узбережжя Амальфі стали одними з найпопулярніших фото з медового місяця пари.

Dua Lipa and Callum Turner do the Amalfi Coast the way only insanely hot, insanely rich newlyweds can. pic.twitter.com/50jCDYemAX — Thought Catalog (@ThoughtCatalog) June 14, 2026

Розкішний готель у Таорміні

Ще однією важливою зупинкою стала Таорміна на Сицилії. Тут подружжя зупинилося у San Domenico Palace - історичному готелі, який шанувальники серіалу "Білий лотос" добре знають за другим сезоном проєкту.



Романтичний Рим

Під час подорожі молодята також відвідали столицю Італії. У Римі вони побували біля знаменитого фонтану Треві.

Згодом вони повечеряли в ресторані Trattoria da Danilo. Фото подружжя із закладу зібрало понад 180 тисяч лайків в Instagram.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер (фото: instagram.com/trattoriadadanilo)​​​​​​​

Зупинилася пара в розкішному номері люкс Prestige Deluxe Degli Artisti в історичному готелі Hotel Locarno.

Як відомо, номер вирізняється автентичним інтер'єром з розписаними вручну фресками на стінах та вишуканими старовинними меблями.

Дуа Ліпа в готелі Locarno (фото: instagram.com/dualipa)

Піца в Неаполі

Не обійшовся медовий місяць і без гастрономічної зупинки. У Неаполі Ліпа та Тернер завітали до історичної піцерії Pizzeria Da Concettina ai Tre Santi, розташованої в районі Саніта.

Ліпа та Тернер в Неаполі (фото: instagram.com/concettina3santi)

Порто-Ерколе

Пара також відвідала Hotel Il Pellicano в Порто-Ерколе, де змогла насолодитися відпочинкком біля моря. Готель відкрили у 1950 році як приватну резиденцію, а згодом він став одним із найвідоміших курортів Тоскани.

Ліпа та Тернер (фото: instagram.com/concettina3santi)

Матера та Бернальда

Артиста разом з коханим також побувала у Матері, де вони гуляли історичним районом Сассі, знаним за печерними будинками та старовинною архітектурою.

Пізніше їх помітили в Бернальді. Там пара прогулювалася вздовж Corso Umberto та розглядала вінтажні автомобілі Porsche.



Тропея в Калабрії

Тут Дуа Ліпа та Каллум Тернер повечеряли в ресторані Il Convivio, а для проживання обрали Villa Paola. Готель розташований неподалік від історичного центру та відомий панорамними краєвидами на Тірренське море.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер на відпочинку (фото: instagram.com/dualipa)