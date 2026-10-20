Сколько зарабатывают украинские повара в Италии: ресторатор назвал суммы после налогов

По словам предпринимателя, озвученный уровень оплаты предполагает реальный опыт работы и хорошее знание своего дела.

"На сегодняшний день профессиональный повар, который имеет реальный опыт работы и хорошо знает свое дело, может рассчитывать в нашей команде примерно на 1600-2000 евро в месяц после уплаты налогов", - отметил он.

Конкретная сумма зависит от квалификации, опыта и навыков человека.

При отборе работников Олексив также обращает внимание на отношение к работе и готовность приобщаться к развитию заведения.

"Для меня важно не просто найти работника, а пригласить в команду профессионала, понимающего кухню, ответственно относящуюся к работе и может внести вклад в развитие ресторана", - объяснил ресторатор.

Николай Олексив (фото предоставлено ресторатором)

Сумма в 2000 евро после налогов, по его словам, не является окончательным пределом.

Специалист может получать больше, если у него сильные профессиональные навыки, готов развиваться и брать на себя дополнительную ответственность.

"Я всегда смотрю на то, что специалист умеет и какую ценность он создает для команды", - подчеркнул Олексив.

К слову, Николай развивает в Италии украинские рестораны "Анастасия". Одно заведение работает неподалеку от Неаполя, еще одно оно открыло в Риме, близ Колизея.