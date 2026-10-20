Скільки заробляють українські кухарі в Італії: ресторатор назвав суми після податків

За словами підприємця, озвучений рівень оплати передбачає реальний досвід роботи та добре знання своєї справи.

"На сьогодні професійний кухар, який має реальний досвід роботи й добре знає свою справу, може розраховувати в нашій команді приблизно на 1600–2000 євро на місяць після сплати податків", - зазначив він.

Конкретна сума залежить від кваліфікації, досвіду та навичок людини.

Під час добору працівників Олексів також звертає увагу на ставлення до роботи та готовність долучатися до розвитку закладу.

"Для мене важливо не просто знайти працівника, а запросити до команди професіонала, який розуміє кухню, відповідально ставиться до роботи й може зробити внесок у розвиток ресторану", - пояснив ресторатор.

Микола Олексів (фото надане ресторатором)

Сума у 2000 євро після податків, за його словами, не є остаточною межею.

Фахівець може отримувати більше, якщо має сильні професійні навички, готовий розвиватися та брати на себе додаткову відповідальність.

"Я завжди дивлюся на те, що фахівець уміє і яку цінність він створює для команди", - наголосив Олексів.

До слова, Микола розвиває в Італії українські ресторани "Анастасія". Один заклад працює неподалік Неаполя, ще один він відкрив у Римі, поблизу Колізею.